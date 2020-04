Zakaz handlu w niedziele. Czy 26 kwietnia sklepy będą otwarte?

W całym 2020 roku pozostało nam jeszcze pięć niedziel bez zakazu handlu – najbliższa 26 kwietnia oraz 28 czerwca, 30 sierpnia, 13 grudnia oraz 20 grudnia.

Obostrzenia w sklepach w dobie koronawirusa

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 16 kwietnia Mateusz Morawiecki wyjaśnił nowe zasady dotyczące handlu. Weszły one w życie w poniedziałek 20 kwietnia i obowiązują aż do odwołania. Na czym polegają te regulacje i ile osób obecnie może być w sklepie? Można to sprowadzić do dwóch prostych punktów:

w sklepach o powierzchni do 100 metrów kw . mogą przebywać cztery osoby na jedną kasę

. mogą przebywać w sklepach o powierzchni powyżej 100 metrów kw. może przebywać jedna osoba na 15 metrów kw.

Przez cały czas obowiązują nas podstawowe zasady:

zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,

obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,

utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,

ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),

kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

