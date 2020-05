Uwaga na ten kubek! IKEA wycofała go ze sprzedaży

IKEA apeluje do wszystkich klientów, którzy mają kubek podróżny Troligtvis oznaczony jako „Made in India”, aby przestali go używać. Najnowsze wyniki badań wskazują, że produkt może wydzielać substancje chemiczne w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości graniczne. Dlatego Szwedzi zachęca Klientów, którzy posiadają ten kubek, do zwrócenia go w dowolnym sklepie IKEA i otrzymania pełnego zwrotu pieniędzy.

Jednocześnie firma oświadcza, że wszystkie typy produktów są stale poddawane testom i muszą być zgodne z obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz własnymi wymaganiami wewnętrznymi. „Niedawno otrzymaliśmy wyniki badań wykazujące, że kubek podróżny może wydzielać ftalan dibutylu (DBP) w ilościach przekraczających ustalone limity. Wiele lat temu firma podjęła decyzję o zakazie stosowania ftalanów w produktach przeznaczonych do kontaktu z żywnością i dlatego wstrzymała sprzedaż kubka podróżnego na czas dochodzenia oraz testów, które mają na celu ustalenie pierwotnej przyczyny problemu” – głosi komunikat.

Czy kubek może być groźny dla jego użytkowników? Według Szwedów „istnieje bardzo niskie ryzyko natychmiastowego wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u użytkowników”.

Kubek podróżny Troligtvis jest w sprzedaży od października 2019 roku. Firma zachęca klientów, którzy posiadają kubek oznaczony jest „Made in India”, do zwrócenia go w dowolnym sklepie. Dowód zakupu nie jest wymagany.

Przypomnijmy, że sklepy IKEA zostały ponownie otwarte 4 maja, w ramach II etapu „odmrażania gospodarki”.

Czytaj także:

IKEA sprzedaje łóżeczka dla lalek. Internauci znaleźli dla nich lepsze zastosowanieCzytaj także:

IKEA wsparła gminne centra kwarantanny