Czy wolno będzie „palić” mentole z podgrzewaczy tytoniu?

Decyzja o zakazie sprzedaży mentoli została podjęta w 2014 roku przez Parlament Europejskiej. To tzw. dyrektywa tytoniowa. Wycofanie papierosów mentolowych to efekt dbałości o płuca Europejczyków. Parlamentarzyści doszli do wniosku, że palenie „papierosów o aromacie charakterystycznym innym niż aromat tytoniu mogłyby sprzyjać wzrostowi początkowego spożycia tytoniu lub wpływać na strukturę spożycia”. Ten charakterystyczny aromat to zapach lub smak przypraw, owoców, słodyczy czy właśnie mentolu. Jak podsumowali europosłowie „papieros powinien być papierosem”.

Dyrektywa wydana w 2014 roku jasno określa, że datą wejścia w życie zakazu jest 20 maja 2020 roku. Palacze „mentoli” nie będą mogli od tego dnia kupować ani aromatyzowanych papierosów, ani papierosów z tzw. klikiem. Klik to kapsułka z aromatem mentolowym wewnątrz, którą można lub nie rozgnieść, dzięki czemu uzyska się papierosa mentolowego lub pozostawi zwykłego. Papierosy z klikiem także zostają objęte zakazem.

Jednak palacze mają alternatywę i mogą się przerzucić na podgrzewacze, produkowane przez wielkie tytoniowe koncerny. Dyrektywa nie obejmuje bowiem wkładów do podgrzewaczy z aromatem mentolowym i innymi. Zakaz nie dotyczy tak podgrzewaczy do tytoniu, jak i e-papierosów. Aromaty do vape’ów, w tym mentolowy, będą wciąż legalnie dostępne.

