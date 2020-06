PepsiCo wycofuje „rasistowską” markę, która ma… 130 lat

Jedni mówią, że Ameryka oszalała, inni, że nadeszła dziejowa sprawiedliwość. Nie nam oceniać. Na fali protestów po śmierci George’a Floyda kolejne osoby i firmy podejmują działania, mające na celu „wyrównanie krzywd wobec czarnoskórej mniejszości”.

John Ridley, amerykański scenarzysta (laureat Oscara za film „Zniewolony (12 Years a Slave)”), reżyser telewizyjny, powieściopisarz i showrunner, zaapelował do Quentina Tarantino, by usunął ze swoich filmów słowo „n****r” (ang. – wyjątkowo obraźliwe określenie osoby o czarnym kolorze skóry) i nie używał go w kolejnych. Quentin póki co nie odpowiedział na apel, choć gdyby się zgodził, musiałby prawdopodobnie odchudzić dialogi o połowę.

Z kolei obrońcy praw człowieka postulują usunięcie z bibliotek książek Marka Twaina i Harpera Lee, jako rasistowskich. W stanie Minnesota zostało to już nawet zrobione.

Warto też wspomnieć o arcydziele i jednym z najsłynniejszych filmów w historii kinematografii – „Przeminęło z wiatrem” – który ma utrwalać rasowe stereotypy, choć został nakręcony w 1939 roku.

Teraz na kontrowersyjny z punktu widzenia wielu zdecydowała się firma PepsiCo Inc. Zmieni nazwę i wizerunek marki mieszanki do naleśników i syropów „Aunt Jemima”. Marka porzuci logo, krytykowane za rasistowskie.

Logo ma ponad 130-letnią historię. Przedstawia „ciocię Jemimę”, czyli Afroamerykankę, nazwaną tak na cześć postaci z XIX-wiecznych historyjek opowiadanych na targach. Obraźliwa karykatura zakorzeniona jest w stereotypie przyjaznej czarnej kobiety, pracującej jako służąca lub niania dla białej rodziny.

„Aunt Jemima” została zaatakowana w mediach społecznościowych. Wezwano do jej bojkotu w ostatnich dniach, w związku z powszechnymi protestami przeciwko rasizmowi w Stanach.

„Uznajemy, że pochodzenie cioci Jemimy opiera się na rasowym stereotypie” – napisał w oświadczeniu Kristin Kroepfl, wiceprezes i dyrektor ds. marketingu Quaker Foods w Ameryce Północnej (to jeden z większych producentów płatków i żywności, należący do PepsiCo). – „Pracując nad postępem w kierunku równości rasowej poprzez szereg inicjatyw, musimy również uważnie przyjrzeć się portfolio naszych marek i upewnić się, że odzwierciedlają one nasze wartości i spełniają oczekiwania naszych klientów”.

Nowa nazwa i logo nie zostały jeszcze ogłoszone, choć Quaker Foods oświadczyło, że paczki bez wizerunku cioci Jemimy zaczną pojawiać się w czwartym kwartale 2020 roku.

PepsiCo ogłosiło również pakiet inicjatyw wartych ponad 400 milionów dolarów w ciągu pięciu lat, które mają wesprzeć czarnoskórą społeczność i zwiększyć reprezentację czarnoskórych w firmie.

Czytaj także:

Starbucks wprost oskarżany o obojętność na rasizmCzytaj także:

Emmanuel Macron ogłosił „zwycięstwo nad koronawirusem”. „Ten test ujawnił także wady i słabości”