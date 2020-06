Kupon na darmowe zakupy w IKEI za 2500 zł? Uwaga, to oszustwo!

Oszuści po raz kolejny żerują na łatwowierności klientów i ich zamiłowaniu do akcji promocyjnych. W mediach społecznościowych pojawiły się fałszywe konta, których twórcy podszyli się pod markę Ikea. Informowali, że popularna na całym świecie szwedzka firma obchodzi w tym roku 31. urodziny i z tej okazji przygotowała ogromną akcję rabatową. Dzięki zaledwie kilku kliknięciom można było otrzymać kupony na darmowe zakupy o wartości 2500 złotych. Aby wziąć udział w akcji, należało kliknąć w link, który przekierowywał do specjalnego formularza, w który mieliśmy wpisać nasze dane. W ten sposób oszuści uzyskiwali dostęp nie tylko do naszego imienia, nazwiska czy adresu, ale również numeru konta oraz numeru PESEL. Oczywiście żaden kupon zniżkowy nie istniał.

Przedstawiciele IKEI wystosowali oświadczenie, w którym zapewnili, że nie mają nic wspólnego z rzekomą akcją promocyjną. „Drodzy Klienci, zwracamy się z prośbą o ostrożność podczas korzystania z mediów społecznościowych. W trosce o własne bezpieczeństwo zwróćcie uwagę czy komunikaty promocyjne faktycznie pochodzą z zaufanego źródła. Upewnij się, że dana oferta ma swój regulamin na IKEA.pl/regulaminy lub na naszym profilu na FB” – podkreślono. W komunikacie dodano również, że jeśli ktokolwiek zauważy podejrzane treści w mediach społecznościowych, powinien je zgłosić do moderatorów.

