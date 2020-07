Pandemia opóźniła ekspansję Primarka. Kiedy otwarcie sklepu w Warszawie

Primark to międzynarodowa marka odzieżowa, która oferuje najnowszą modę, kosmetyki i wyposażenie domu. Hasło sieci to „niesamowita moda w niesamowitych cenach” ('Amazing Fashion at Amazing Prices'). Firma założona w Dublinie w 1969 r. obecnie posiada ponad 370 sklepów i niemal 1,5 mln m kw. powierzchni handlowej w 12 krajach i zatrudnia ponad 75 tys. osób.

Od kilkunastu miesięcy trwają spekulacje, kiedy w końcu zostanie otwarty Primark w Polsce. W połowie marca z powodu pandemii koronawirusa zamknięte zostały wszystkie sklepy należące do sieci. Tym samym wstrzymana została także ekspansja na kolejne rynki. Jak się jednak okazuje, już wkrótce nad Wisłą będziemy mogli zrobić zakupy w Primarku. Nowe sklepy należące do sieci zostały niedawno otwarte w Barcelonie oraz Berlinie.

Z komunikatu firmy wynika, że na ostatni kwartał roku finansowego, kończący się w pierwszej połowie września, zaplanowano uruchomienie pięciu sklepów: dwóch w Paryżu, po jednym w stanie New Jersey i na Florydzie oraz pierwszego sklepu w Polsce. Chodzi oczywiście o sklep w warszawskiej Galerii Młociny. Pierwsi klienci mają mieć możliwość zrobienia zakupów latem 2020 roku. Nadal nie podano jednak konkretnego terminu otwarcia. Ponadto, Primark podpisał umowę na otwarcie drugiego sklepu w Polsce, tym razem w poznańskiej galerii Posnania.

