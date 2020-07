Elon Musk sprzedaje szorty. Efekt? Serwery nie wytrzymały

Co się stanie, gdy Tesla ruszy ze sprzedażą limitowanej edycji plażowych szortów, a Elon Musk napisze o tym na Twitterze? Firma przekonała się o tym w ten weekend. Zainteresowanie niecodzienny produktem było tak wielkie, że nie wytrzymały tego serwery.

Cena z przymrużeniem oka

W serii twittów o nowej ofercie informował kontrowersyjny założyciel firmy. Widać, że miał także dużo do powiedzenia w kwestii ceny produktu, która jest wyraźnym puszczeniem oka do „śmieszkującej” części internetu. 69,420 dol. to wrzucenie dwóch memów do jednej kwoty. Wydaje się, że cały happening związany z wystawieniem produktu na sprzedaż miał być próbą utarcia nosa inwestorom, który po ogromnych wzrostach wartości Tesli, próbowali krótkoterminowo zarobić na sprzedaży akcji.

Jeśli komuś udało się zakupić czerwone spodenki z logiem Tesli, już w te wakacje będzie mógł pochwalić się nimi na plaży, czy na basenie. Ich przeoczenie będzie trudne nie tylko ze względu na kolor, ale także duży napis „S3xy” na ich tylnej części.