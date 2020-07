Drogeria Hebe świętuje okrągłą rocznicę. Z tej okazji przyszykowała promocje

Hebe świętuje pierwsze urodziny swojego sklepu internetowego. W związku z tym sieć drogerii przygotowała specjalne promocje, które będą trwały przez dziewięć dni, począwszy od 25 lipca. Zakończenie zaplanowano na 2 sierpnia.

"Klienci e-sklepu mogą korzystać z wielu promocji obowiązujących we wszystkich drogeriach stacjonarnych, jak również z promocji dostępnych wyłącznie online. Sklep internetowy to również źródło informacji i porad dotyczących pielęgnacji i makijażu – dzięki zamieszczanym na blogu Hebe artykułom i poradnikom przygotowanym przez specjalistów" - napisano w komunikacie.

– Sklep internetowy Hebe to był strzał w dziesiątkę. Cieszymy się, że w ciągu zaledwie roku zyskał tak wielu nowych klientów, którzy chętnie do nas powracają. Za sukcesem naszej drogerii internetowej stoją przede wszystkim ludzie – zaangażowany zespół, który pracuje nad tym, aby oferta była ciekawa, unikalna i atrakcyjna. Pilnie śledzimy trendy i preferencje klientów – dążymy do tego, aby nasz e-sklep był sklepem optymalnym. Sprzedaż online to obecnie ogromnie konkurencyjna działalność, dlatego staramy się zachować równowagę pomiędzy atrakcyjnymi promocjami przy utrzymaniu najlepszej możliwej oferty i jakości. Potwierdziło się nasze przypuszczenie, że podejście omnichannel sprawdzi się znakomicie – dając klientom możliwość pozyskania wiedzy o naszej ofercie i jednocześnie pozostawiając im decyzję o czasie i miejscu zakupu – powiedział Francisco Almeida, Dyrektor ds. E-commerce Hebe.