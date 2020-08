GIS ostrzega przed „Mielonką tyrolską” z Biedronki. Niebezpieczna bakteria w jednej partii

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że w jednej z partii „Mielonki tyrolskiej” marki Kraina Wędlin wykryto bakterie Listeria monocytogenes. Chodzi o partię o numerze 02035S z terminem przydatności do spożycia do 11 i 12 sierpnia 2020 roku.

„W dniu 30.07.2020 r. po otrzymaniu badań mikrobiologicznych producent zgodnie z obowiązującą procedurą podjął decyzję o wycofaniu produktu z rynku” – informuje GIS. „Niezwłocznie po przeprowadzeniu identyfikacji, informacja została przekazana odbiorcy – Jeronimo Martins Polska, który natychmiast wszczął procedurę wycofania z obrotu handlowego powyższej partii produktu” – dodano.

Badania nie wykazały obecności Listeria monocytogenes w żadnej z innych kontrolowanych partii mielonki tyrolskiej 270 g Kraina Wędlin.

Nie należy spożywać zakażonej partii

GIS przestrzega, że nie należy spożywać produktu „Mielonka Tyrolska” oznaczonego numerem partii i terminami przydatności do spożycia wskazanymi w komunikacie, bo może to prowadzić do zakażenia listeriozą.

Listerioza to choroba bakteryjna, która stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. Do zakażenia człowieka dochodzi na skutek bezpośredniego kontaktu z wydalinami i wydzielinami zwierzęcia zakażonego bakterią Listeria monocytogenes bądź tez przez spożycie skażonej żywności.

Jak informuje GIS, u kobiet w ciąży na skutek zakażenia może dochodzić do obumarcia płodu i poronień lub też wrodzonej listeriozy u noworodka. U osób starszych i z obniżoną odpornością na skutek zakażenia może dochodzić do zapalenia opon mózgowych, mózgu i sepsy. U osób dorosłych najczęściej nie występują żadne objawy zakażenia.

Listeriozę leczy się za pomocą antybiotyków.

