Tęczowe Oreo. Nowe ciastka trafią jednak tylko do wybranych

Powstaną tęczowe Oreo. Kultowe markizy i nadzieniu w różnych kolorach to wspólna inicjatywa Mondelēz International, producenta słodyczy, a także organizacji PLAG. Celem wypuszczenia limitowanej edycji jest nagrodzenie osób, które przez swoje działania, pomagają w walce z nierównościami na tle orientacji seksualnej. Jest to część dużej akcji mającej na celu pokazać, jak ważna w akceptacji środowisk LGBT, jest rola rodzin i osób bliskich.

PFLAG (Parent, Families and Friends of Lesbians and Gays) to największa organizacja zrzeszająca osoby LGBT, a także ich rodziny i przyjaciół. Została założona w 1973 roku. Jej głównym zadaniem jest edukowanie i wydawanie publikacji dotyczących tolerancji względem mniejszości seksualnych.

Aby otrzymać limitowane opakowanie słodyczy, należy w mediach społecznościowych zamieścić zdjęcie z opisem, który określi, jak ważne dla danej osoby jest współpracowanie na rzecz walki z nierównościami. Szczegóły akcji dostępne są na profilach społecznościowych marki Oreo.