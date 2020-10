Godziny dla seniorów w Lidlu. Są specjalne rabaty

Od czwartku 15 października w ramach specjalnej oferty sieć zaoferuje dodatkowe zniżki na produkty popularne wśród tej grupy klientów. Lidl Polska w godzinach 10:00 – 12:00 zaprasza na zakupy wyłącznie osoby starsze.

Godziny dla seniorów w Lidlu. Z troski i dla zachęty

W trosce o potrzeby seniorów sieć Lidl przygotowała specjalne kupony zakupowe, obowiązujące tylko dla klientów „60+”, aktywne w godzinach 10:00 – 12:00.

W ten sposób sieć chce zachęcić seniorów do korzystania z tej dogodnej formy zakupów – z wykorzystaniem aplikacji zakupowej Lidl Plus proponuje specjalne kupony. W aplikacji Lidl Plus pojawiać się będą kolejne, atrakcyjnych kupony dla seniorów. „Lidl Polska wierzy, że w ten sposób uda się zapewnić seniorom bardziej bezpieczne zakupy” – czytamy w oświadczeniu Lidla.

Co będzie tańsze w Lidlu w czasie godzin dla seniorów?

Przykładowo, 15 października, kupon będzie obowiązywał na wybrane środki dezynfekująco-higieniczne, które będą dostępne 50 taniej. Tańsza o połowę będzie też kiełbasa głogowska.

Podobną akcję przeprowadziła Biedronka, konkurent Lidla.