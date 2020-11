Godziny dla seniorów 11 listopada. Czy będą obowiązywać w święto i dzień wolny?

Jak wiemy, godziny dla seniorów obowiązują od 15 października. Od godziny 10 do 12 w sklepach mogą przebywać tylko osoby, które ukończyły 60 lat. Godziny dla seniorów obowiązują od poniedziałku do piątku. W sobotę i niedzielę nie obowiązują, bo to dni wolne od pracy.

Godziny dla seniorów 11 listopada. Nie dla wszystkich dzień wolny

Jutro – 11 listopada – jest święto narodowe. Czyli dzień wolny od pracy. A z drugiej strony środa, czyli dzień obowiązywania godzin dla seniorów. Zwróciliśmy się więc do rządu z pytaniem o godziny dla seniorów w dniu 11 listopada.

Odpowiedź jest krótka i jednoznaczna. Godziny dla seniorów 11 listopada obowiązują.

„Przepisy zawarte w rozporządzeniu dotyczącym wprowadzenia godzin dla seniorów nie wyłączają dni ustawowo wolnych od pracy. Dlatego jeśli 11 listopada dany punkt będzie czynny to obowiązują tam godziny dla seniorów” – napisało nam Centrum Informacyjne Rządu.

Wielu pracowników sklepów, które będą otwarte (np. Żabek, prowadzonych przez właścicieli), nie wie o tym i traktują 11 listopada jak niedzielę. To błąd, narażający na kary.

Godziny dla seniorów, gdzie nie obowiązują?

Przypomnijmy, że ograniczenia nie dotyczą wszystkich sklepów. Gdzie można robić zakupy, a które sklepy są objęte ograniczeniami?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów godziny dla seniorów zostały nałożone na:

sklepy spożywcze



apteki



drogerie



punkty pocztowe



Na normalnych zasadach można robić zakupy w sklepach odzieżowych, budowlanych, a także marketach ze sprzętem RTV AGD. Regulacjom nie podlegają także małe sklepy osiedlowe prowadzone przez właścicieli.

Złamanie godzin dla seniorów. Surowe kary

Co grozi za wejście do sklepu podczas godzin dla seniorów? Kary są bardzo surowe. Nie dość, że policja może wystawić mandat w wysokości 500 zł, to dodatkowo, na osobę, która nie stosuje się do rozporządzenia rządu, Sanepid może nałożyć karę administracyjną. A tutaj kwoty są już dużo wyższe. Podobnie, jak w przypadku łamania innych zaleceń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, za wejście do sklepu w czasie godzin dla seniorów, można otrzymać dodatkowo od 10 do nawet 30 tys. zł kary.

Czytaj też:

Godziny dla seniorów. W których sklepach nie obowiązują?