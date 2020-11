Zakupy z IKEA odbierzesz w Paczkomacie. Firmy nawiązały współpracę

InPost udostępnił ponad 9 tys. swoich Paczkomatów sieci sklepów IKEA, podała spółka. Do Paczkomatów klienci mogą zamawiać produkty, które mieszczą się w paczkach o maksymalnych wymiarach do 56/36/38cm i o wadze do 24 kg. Nowa metoda dostawy będzie dostępna dla około 4 tys. artykułów z oferty IKEA.

– Jestem przekonany, że klienci IKEA bardzo szybko polubią korzystanie z nowej opcji dostawy do Paczkomatów InPost. Sieć 9 000 lokalizacji sprawia, że teraz oferta IKEA będzie łatwo dostępna dla znacznie szerszej grupy konsumentów – bez konieczności wychodzenia z domu – powiedział prezes InPost Rafał Brzoska.

Dbałość o środowisko

Kalkulator śladu węglowego wskazuje, że gdyby tradycyjne dostawy kurierem do domu były zastąpione dostawą do Paczkomatu, redukcja emisji CO2 sięgnęłaby nawet 75 proc. Dostarczenie paczki do maszyny InPost oznacza co najmniej 0,35 kg mniej emisji CO2 do atmosfery na każdą przesyłkę, przypomniano.

– Dzięki podjęciu współpracy z InPost nasi klienci otrzymują wygodny sposób dostawy produktów. Mogą odbierać je z Paczkomatów w dowolnym momencie, przez całą dobę, z zachowaniem sanitarnych rygorów, co jest szczególnie istotne w dobie pandemii koronawirusa. Przygotowując się do uruchomienia usługi, jeszcze dokładniej dopasowaliśmy rozmiary opakowań do wielkości zamówienia. W ten sposób minimalizujemy zużycie papieru i optymalnie wykorzystujemy przestrzeń w transporcie przesyłek. Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko jest dla nas niezwykle istotne, dlatego też zależy nam, aby wprowadzane usługi przyczyniły się do osiągnięcia przez nas celów założonych w Strategii People and Planet Positive i neutralności klimatycznej do 2030 roku – dodał Country Customer Experience Manager w IKEA Andrzej Sadecki.

