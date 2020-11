Przeniesienie handlu do internetu pomogło BLIK-owi. Tak płaci już 6 mln Polaków

Od lipca do września 2020 roku użytkownicy BLIK-a zrealizowali 110 mln transakcji, a od początku roku blisko 300 mln. Na koniec września z usługi aktywnie korzystało 6 mln użytkowników, czyli ponad pół miliona więcej niż w kwartał wcześniej. Łączna wartość zrealizowanych transakcji w trzecim kwartale wyniosła 14,6 mld zł. Choć wciąż królują zakupy w internecie, to wyraźnie rośnie popularność przelewów na numer telefonu BLIK.

Wzrosty mimo wakacyjnego okresu

Trzeci kwartał roku obejmuje dwa wakacyjne miesiące i zwykle jest okresem pewnego ustabilizowania dynamiki wzrostu transakcji, jednak ten rok jest specyficzny z uwagi na pandemię. W tym czasie odnotowano duże wzrosty liczby transakcji we wszystkich kanałach oraz istotny przyrost osób, które aktywnie korzystają z BLIK-a.

W trzecim kwartale użytkownicy BLIKA wykonali 110 mln transakcji, to dwa razy więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Blisko 78 mln z nich to te zrealizowane w internecie, to również dwukrotny wzrost rok do roku i 70 proc. wszystkich transakcji w kwartale.

– Ten rok będzie z pewnością przełomowy dla polskiego e-commerce. Handel w sieci zastąpił wielu osobom ten tradycyjny. Nawet odmrożenie gospodarki i powrót do normalnego funkcjonowania sklepów w okresie przed i powakacyjnym, nie spowodowały odpływu kupujących w sieci. Naszym zdaniem, zostaną oni już na stałe i coraz chętniej będą kupować online – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności (operatora BLIK-a).

BLIK-em przelewy, płatności i wypłaty

Użytkownicy zrealizowali w trzecim kwartale rekordowe 13 mln przelewów na numer telefonu BLIK – to wzrost aż o 200 proc. w stosunku do pierwszych analogicznego okresu ubiegłego roku i 46 proc. więcej niż w drugim kwartale tego roku. Według firmy przelewy na numer telefonu stają się prawdziwym hitem, coraz więcej osób uznaje, że jest to najszybszy i najbezpieczniejszy, a jednocześnie bardzo prosty sposób przekazywania sobie pieniędzy.

Liczba transakcji w tradycyjnych terminalach płatniczych wzrosła rok do roku o 98 proc. – było ich blisko 12 mln (to też o 42 proc. więcej niż w drugim kwartale). Pokazuje to, że osoby, które regularnie płacą BLIKIEM w sieci oraz rozliczają się w ten sposób ze znajomymi, chętniej wybierają tę formę płatności również w stacjonarnych sklepach. Trzeci kwartał przyniósł także duży wzrost liczby wypłat z bankomatów – było ich 7,5 mln, czyli o 36 proc. więcej niż w okresie od kwietnia do czerwca. To z pewnością także efekt zniesienia lockdownu w okresie wakacyjnym.

Średnia liczba transakcji dziennie w trzecim kwartale to blisko 1,2 miliona, a w rekordowym dla kwartału dniu było ich ponad półtora miliona. Średnia wartość transakcji BLIK-iem w tym czasie to 133 zł, natomiast łączna wartość wyniosła 14,6 mld zł. Najwięcej, bo aż 8,5 mld to wydatki w internecie.

