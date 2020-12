Stabilnie i z perspektywą podwyżek. Zarobki kasjerów w Biedronce, Kauflandzie i Lidlu

Gazeta informuje nie tylko o zarobkach kasjerów i pracowników na innych stanowiskach w Biedronce, Kauflandzie i Lidlu, ale także o tym, że wszystkie trzy sieci nie narzekają na brak chętnych do pracy. Do każdej z nich wciąż napływa dużo ofert, a one same prowadzą właściwie ciągłą rekrutację.

Pandemia pomogła zwiększyć zatrudnienie

Pandemia koronawirusa dodatkowo przyspieszyła rozwój każdej z sieci. Liczba pracowników się zwiększyła, powstały też nowe sklepy. Zarówno Biedronka, jak i Kaufland i Lidl wydłużyły godziny pracy, co wymogło dodatkowe zatrudnienie.

Biedronka, Kaufland i Lidl. Zarobki porównywalne

Ile zarabiają pracownicy wspomnianych sklepów? Jak informuje „Super Express” w Kauflandzie pracodawca płaci na początek między 3200 a 3900 zł brutto. Do tego należy doliczyć 400 zł za frekwencję oraz dodatki (paczki na Boże Narodzenie i Wielkanoc, urlop sabbatical, urlop regeneracyjny i zapomogi). W 2021 roku pracownicy Biedronki otrzymają podwyżki w wysokości 200 zł. Zarobki kasjerów wyniosą od 3250 zł do 3600 zł brutto. Dla doświadczonych pracowników od 3400 zł do 3850 zł.

Z kolei pracownicy Lidla zarabiają od 3400 zł do 4150 zł brutto na dzień dobry. Po roku zarabiają od 3500 zł do 4350 zł brutto, a po dwóch latach od 3700 zł do 4600 zł brutto.

