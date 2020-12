Dziś sklepy otwarte są krócej. Do której można zrobić zakupy?

Większość sklepów w Sylwestra będzie pracować tylko do 19. Obowiązują dziś również godziny dla seniorów. Czas na zrobienie zakupów jest więc bardzo ograniczony, szczególnie jeśli spędzamy ten dzień w pracy. Do której będą otwarte poszczególne sklepy? Podpowiadamy.

Zakupy w Sylwestra. Do której otwarte są sklepy?

Najdłużej otwarte będą sklepy najpopularniejszych dyskontów. Biedronka, Lidl, Kaufland i Dino dadzą dziś szansę na zrobienie zakupów do godziny 19.00.

O godzinę krócej, bo tylko do 18.00 otwarte będą placówki Netto, Aldi i Carrefoura. Zakupy na ostatnią chwilę będzie można zrobić w otwartej do 23.00 Żabce, oczywiście, jeśli ktoś nie obawia się mandatu za przemieszczanie się po 19.00

Godziny dla seniorów

Od 10.00 do 12.00 obowiązują także godziny dla seniorów. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem od 15 października w tych godzinach w sklepach mogą przebywać wyłącznie osoby, które ukończyły 60 lat. Ich złamanie grozi wysokimi karami. Policja może nałożyć mandat w wysokości 500 zł. Jego nieprzyjęcie może skutkować skierowaniem sprawy do Sanepidu. Ten może zarządzić karę do 30 tys. zł.

