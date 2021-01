Na polski rynek trafił nielegalny suplement diety zawierający szkodliwą substancję? GIS ostrzega przed „Total Men”

Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że w próbce suplementu diety „Total Men” wykryto sildenafil. Jest to substancja, która nie powinna występować w żywności, w tym w suplementach diety, ze względu na jej działanie medyczne. Spożycie produktu wiąże się z ryzykiem dla zdrowia. Sildenafil to związek chemiczny stosowany jako składnik leków używanych do leczenia zaburzeń erekcji oraz pierwotnego nadciśnienia płucnego.

„Total Men” to suplement diety wyprodukowany dla Gertix International, England, Nimrod Ave 110, Stafford ST16 3WU. Jak się jednak okazuje, podaje GIS, władze Wielkiej Brytanii wykryły, że wspomniana firma nie jest zarejestrowana przez Urząd Regulacji Leków i Opieki Zdrowotnej, a podany na opakowaniu produktu adres nie istnieje.

Ważny komunikat dla klientów

„W związku z powyższym zachodzi podejrzenie, że produkt został nielegalnie wprowadzony do obrotu w Polsce i jest niezgodny z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa żywności. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi działania w celu identyfikacji wszystkich podmiotów wprowadzających do obrotu kwestionowany produkt i wycofania go ze sprzedaży” – czytamy w komunikacie. Klientom, którzy zakupili suplement zaleca się, by nie spożywali tabletek z żadnej partii tego produktu.

