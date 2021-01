Godziny dla seniorów w Lidlu. Co tańszego we wtorek 19 stycznia?

W cały kraju – od poniedziałku do piątku – obowiązują godziny dla seniorów. Lidl zachęca osoby po 60. roku życia specjalną ofertą, dostępną w czasie im dedykowanym. Na co seniorzy mogą liczyć we wtorek 19 stycznia?

Od czwartku 15 października w ramach specjalnej oferty sieć oferuje dodatkowe zniżki na produkty popularne wśród tej grupy klientów. Lidl Polska w godzinach 10:00-12:00 zaprasza na zakupy wyłącznie osoby starsze. Godziny dla seniorów w Lidlu. Z troski i dla zachęty W trosce o potrzeby seniorów sieć Lidl przygotowała specjalne kupony zakupowe, obowiązujące tylko dla klientów „60+”, aktywne w godzinach 10:00-12:00. W ten sposób sieć chce zachęcić seniorów do korzystania z tej dogodnej formy zakupów – z wykorzystaniem aplikacji zakupowej Lidl Plus proponuje specjalne kupony. W aplikacji Lidl Plus pojawiają się kolejne, atrakcyjne kupony dla seniorów. „Lidl Polska wierzy, że w ten sposób uda się zapewnić seniorom bardziej bezpieczne zakupy” – czytamy w oświadczeniu Lidla. Co jest tańsze w Lidlu w czasie godzin dla seniorów? Kupon Lidla obowiązuje na wybrane środki dezynfekujące i higieniczne oraz artykuły spożywcze, które są dostępne taniej. Kolejne produkty objęte promocją są w wykazie w aplikacji mobilnej Lidl Plus. Jakie rabaty w Lidlu w trzecim tygodniu 2021 roku? W tym tygodniu seniorzy mogą liczyć na specjalne okazje: We wtorek 19 stycznia polskie masło extra Pilos 33 proc. taniej. Czytaj też:

Sklepy w Polsce zmieniają czas pracy. Niektóre zaczęły pracować całodobowo