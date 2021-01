Duże zmiany w Allegro. Zadebiutuje serwis tylko dla firm

Allegro wprowadza zmiany. Jedną z nich określa jako „rozwiązanie usprawniające zakupy firmowe”. To nowy serwis Allegro Biznes, który zadebiutuje w lutym.

Allegro Biznes. Takie jak Allegro, ale dla firm

Allegro Biznes to serwis dla firm, zbudowany został na bazie znanej platformy do zakupów online. Prognozy ekspertów wskazują, że wartość handlu online w kategorii zakupów firmowych w Polsce wyniesie ponad 340 mld zł w 2021 roku. Potencjał tego rynku jest ogromny, a część ma zostać wykonywana właśnie na Allegro Biznes.

– Każdego miesiąca co czwarta firma w Polsce robi zakupy na Allegro. Dzięki Allegro Biznes ich „podróż konsumencka” będzie teraz jeszcze lepsza. Możliwość samodzielnego i szybkiego wyboru produktów w połączeniu z bardzo bogatą ofertą w konkurencyjnych cenach oraz wygodnymi dostawami - elementy tak ważne w naszych codziennych, prywatnych zakupach - nie były do tej pory dostępne w przypadku zakupów firmowych. Ponieważ jednak klienci, poza życiem zawodowym, przyzwyczaili się do określonego standardu zakupów online, ta luka doprowadziła do szybkiego rozwoju funkcji i usług, takich jak Allegro Biznes, skierowanych do klientów B2B – powiedziała Dagmara Brzezińska-Marcu z Allegro.

Artykuły dedykowane różnym biznesom

Allegro Biznes połączy wybór produktów i wygodę dostaw z funkcjami usprawniającymi zakupy firmowe. Zachowa wszystkie dotychczasowe funkcjonalności i doda konkretne narzędzia przydatne zarówno dla tych, którzy potrzebują różnych produktów do prowadzenia własnej działalności, jak i dla tych, którzy je dostarczają.

Rozwój platformy w najbliższej przyszłości będzie koncentrował się między innymi na oferowaniu konkurencyjnych cen i przyjaznych dla biznesu opcji płatności.

Szansa dla sprzedających

Oferta Allegro Biznes dostępna będzie tylko dla posiadaczy konta Firma. Dlatego w momencie uruchomienia serwisu, firmy sprzedające i kupujące na Allegro automatycznie otrzymają do niej dostęp. Jednocześnie sprzedający, których oferty pojawią się na obu wersjach Allegro, otrzymają możliwość eksploracji dodatkowego rynku, na którym wydatki są średnio 10-krotnie większe niż w przypadku zakupów konsumenckich.

Allegro Biznes będzie odpowiadać na różne potrzeby przedsiębiorców. Oferta będzie również dostosowana do bardzo specyficznych branż, takich jak warsztaty samochodowe, firmy budowlane czy gabinety kosmetyczne.

Zmiany w Allegro: droższy Smart! i raty w Allegro Pay

Inne zmiany dotyczą Allegro Pay, który pozwoli rozłożyć na raty zakupy za co najmniej 500 zł (z okresem spłaty do 30 dni) i usługi Smart! do której zostanie dołączona metoda błyskawicznej wysyłki PickPack. Usługa Smart! dla nowych użytkowników zdrożeje od 25 stycznia do 10,99 zł.

