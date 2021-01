Galerie handlowe otwarte od 1 lutego

Galerie handlowe zostaną otwarte 1 lutego. Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował dziś o poluzowaniu obostrzeń w handlu. Zostanie to przeprowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym

– Od 1 lutego otwieramy sklepy w galeriach handlowych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – powiedział minister Adam Niedzielski. – Jest to wariant ostrożny. Patrząc na efekty decyzji z wakacji i tego, co dzieje się w krajach sąsiednich, wykonujemy ten krok ostrożnie, aby umożliwić spokojny powrót do normalności – dodał.

Jest to obok otwarcia galerii sztuki i muzeów oraz likwidacji godzin dla seniorów, jedyna zmiana w obowiązującym „Etapie Odpowiedzialności”.

