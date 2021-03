Są pierwsze paczkomaty AliExpress w Polsce. Wyróżnia je intensywny kolor

Jak informują Wiadomoscihandlowe.pl automaty paczkowe AliExpress (firma należy do chińskiego giganta, Grupy Alibaba) uruchomiła na początku w Warszawie firma logistyczna Cai Niao.

Automaty są niebieskie i jak na razie niewielkie, mają jedynie po 30 skrzynek, dużo mniej niż paczkomaty InPostu, których w Polsce jest już ponad 11 tys. Także automaty Poczty Polskiej są większe, choć jest ich wciąż zdecydowanie mniej niż lidera rynku.

Plany AliExpress są ambitne

O planach uruchomienia sieci paczkomatów informowaliśmy we Wprost.pl. W styczniu 2021 roku zapowiedział to Gary Topp, dyrektor operacyjny AliExpress w Europie Środkowo-Wschodniej, w wywiadzie udzielonym Wiadomościom Handlowym.

Topp mówił, że AliExpress chce zaoszczędzić na kosztach tzw. „ostatniej mili”, czyli na ostatnim etapie przekazania towaru klientowi. Wskazywał, że paczkomaty są do tego najlepsze, ale nie ujawnił, kiedy miałyby się pojawić w Polsce.

Wojna na paczkomaty

Paczkomatów w Polsce przybywa. Ponad 11 tys. ma ich lider rynku InPost, a do końca roku ich liczba wzrośnie do 15,5 tys. Do końca 2021 roku Poczta Polska chce mieć 2 tys. urządzeń. W paczkomaty zainwestują także PKN Orlen i Allegro. Pierwsza z firm celuje w 10 tys. paczkomatów. AliExpress również chce ich mieć kilka tysięcy.

