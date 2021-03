Ogólnopolski lockdown do 9 kwietnia. Rząd zamyka kina, galerie, teatry

Rosnąca liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym COVID-19, skłoniła rząd najpierw do regionalizacji obostrzeń, a teraz do przywrócenia ogólnopolskiego „zamknięcia” wielu obiektów. – Główną przyczyną tego przyspieszenia pandemii jest brytyjska odmiana koronawirusa – tłumaczył na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Podczas spotkania z mediami pokazano też dane z województw, z których wynika, że 52 proc. zakażeń w Polsce to wariant brytyjski.

Najpierw rząd zdecydował się na miejscowe lockdowny, wprowadzone w konkretnych województwach. Większe obostrzenia zaczęły obowiązywać w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim, a potem zostały wprowadzone w województwach mazowieckim i lubuskim.

Ogólnopolski lockdown. Wiele obiektów znów zamkniętych

17 marca ogłoszono jednak, że lockdown obejmie całą Polskę od 20 marca do 9 kwietnia. Uczniowie będą kontynuować naukę zdalną, także z klas 1-3 (dotychczas w niektórych regionach dzieci uczyły się hybrydowo). Nauka zdalna w całym kraju ma obowiązywać do 9 kwietnia.

Wśród zamkniętych obiektów znalazły się:

baseny



obiekty sportowe

sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające



kasyna



hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych)



teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online)



kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury)



stoki narciarskie



kluby fitness i siłownie



obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności)



Nowe obostrzenia. Co z galeriami handlowymi?

Jeśli chodzi o galerie, to zostaną teraz zamknięte. Jednak nie na głucho. Do galerii wciąż można się będzie udać. Galerie handlowe w najbliższym czasie będą działać, jednak w ograniczony sposób, tak jak miało to miejsce w styczniu. Można będzie skorzystać m.in.: ze sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi.

W galeriach nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, czy pralnie.

