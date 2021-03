Blokada Kanału Sueskiego. Nieznacznie przesunięto rufę i ster kontenerowca Ever Given

Choć jest to trudne do wyobrażenia, statek Ever Given firmy Evergreen wciąż blokuje Kanał Sueski, a razem z nim 10 proc. światowego handlu. Nawet najmniejszy sukces jest więc w tym przypadku na wagę złota.