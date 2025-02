PIT przygotowany przez skarbówkę? Nie wszyscy mogą na nim polegać

Od 15 lutego do 30 kwietnia podatnicy mogą składać zeznania podatkowe za 2024 rok. Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania z systemu Twój e-PIT, który automatycznie przygotowuje rozliczenia na podstawie danych zgromadzonych przez skarbówkę. Nie oznacza to jednak, że każdy podatnik może zdać się na gotowy formularz – w wielu przypadkach konieczne będzie jego uzupełnienie lub poprawa.

Które PIT-y są dostępne w Twój e-PIT?

W usłudze Twój e-PIT udostępnione zostały rozliczenia dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowy cywilnoprawne oraz dla niektórych przedsiębiorców. W systemie znajdziemy następujące formularze:

PIT-28 – dla osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

– dla osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, PIT-36 – dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej,

– dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej, PIT-36L – dla przedsiębiorców wybierających podatek liniowy,

– dla przedsiębiorców wybierających podatek liniowy, PIT-37 – dla osób zatrudnionych na umowie o pracę oraz na umowach cywilnoprawnych,

– dla osób zatrudnionych na umowie o pracę oraz na umowach cywilnoprawnych, PIT-38 – dla osób uzyskujących dochody kapitałowe, np. z giełdy.

Dodatkowo dostępne są także PIT-OP (dla emerytów i rencistów przekazujących 1,5 proc. podatku na OPP) oraz PIT-DZ (dla rodzin wielodzietnych).

Nie każdy PIT zostanie zaakceptowany automatycznie

Podatnicy składający PIT-37 i PIT-38 mogą pozostawić swoje zeznanie bez zmian – zostanie ono automatycznie zaakceptowane przez skarbówkę po 30 kwietnia. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą samodzielnie uzupełnić i wysłać swoje rozliczenie. To oznacza, że PIT-28, PIT-36 i PIT-36L nie zostaną automatycznie przyjęte, a podatnik musi dodać brakujące dane.

Jakie dane trzeba uzupełnić?

Skarbówka ma informacje o wpłaconych przez podatników zaliczkach, ale nie wie, jakie koszty uzyskania przychodów poniósł przedsiębiorca ani jakie ulgi mu przysługują. Dlatego konieczne jest samodzielne dodanie do formularza:

wysokości przychodów,

kosztów uzyskania przychodu (dla PIT-36 i PIT-36L),

składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

ulg podatkowych, np. termomodernizacyjnej, internetowej, darowizn czy wydatków na rehabilitację.

Ministerstwo Finansów przygotowało specjalny kreator, który pomoże w uzupełnieniu danych.

Jak skorzystać z Twój e-PIT?

Dostęp do systemu można uzyskać na kilka sposobów:

Przez login.gov.pl – z wykorzystaniem profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej, Poprzez aplikację mObywatel, Podając dane podatkowe – PESEL lub NIP, datę urodzenia, kwotę przychodu za 2023 rok oraz kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty.

Kto musi samodzielnie dodać ulgi?

System automatycznie uwzględnia ulgę prorodzinną (na dzieci), ale nie w każdym przypadku. Podatnicy, którzy chcą skorzystać z innych odliczeń, np. na termomodernizację, internet, darowizny, IKZE czy wydatki na rehabilitację, muszą ręcznie dodać te informacje.

Co istotne, skarbówka nie posiada danych o pełnoletnich dzieciach kontynuujących naukę, więc ulga na dziecko, które ukończyło 18 lat, również musi zostać wpisana ręcznie.

Korekta PIT – kiedy można poprawić zeznanie?

Jeśli po wysłaniu PIT-u podatnik zauważy błąd, może dokonać korekty elektronicznie. Twój e-PIT umożliwia poprawienie deklaracji, niezależnie od tego, czy pierwotne zeznanie zostało złożone w systemie, czy w formie papierowej.

Jednak uwaga! Usługa Twój e-PIT nie pozwala na korektę PIT-28, PIT-36 i PIT-36L za lata wcześniejsze niż 2023.

Do kiedy należy złożyć PIT?

Ostateczny termin rozliczenia podatku to 30 kwietnia 2025 r.. Podatnicy, którzy złożą zeznanie drogą elektroniczną, mogą liczyć na szybszy zwrot nadpłaty – nawet w ciągu 15 dni.

Twój e-PIT to wygodne narzędzie, ale nie dla wszystkich. Przedsiębiorcy muszą samodzielnie uzupełnić dane o przychodach i ulgach, a osoby chcące skorzystać z dodatkowych odliczeń powinny sprawdzić, czy system uwzględnił ich uprawnienia. Brak weryfikacji może oznaczać stratę na podatku.

