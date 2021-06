Najdroższy znaczek pocztowy sprzedany. Są tylko trzy takie na świecie. Jeden należy do Królowej Elżbiety

„Czerwony Mauritius”, czyli najdroższy znaczek pocztowy świata, zmienił właściciela. „Tajemniczy niemieckojęzyczny kolekcjoner z Europy” nabył go za 8,1 mln euro, czyli ponad 36,5 mln złotych. Z przedmiotem wiąże się ciekawa historia.

Najdroższy znaczek, a właściwie cała koperta

Przedmiotem aukcji, do której doszło w Ludwigsburgu, była znaczek „1847 Mauritius 1d Ball Cover”, a właściwie cała koperta, do które został on doklejony. List nadała w 1847 roku żona gubernatora Mauritiusa. Było to zaproszenie na organizowany przez nią bal kostiumowy.

Według ekspertów, do dziś zachowały się tylko trzy takie koperty. Wyjątkowości, a także i wartości zakupionemu egzemplarzowi dodaje fakt, że dwie pozostałe kopie nie są do kupienia. Jedna z nich należy do prywatnej kolekcji filatelistycznej królowej Elżbiety II. Drugi przechowywany jest w zbiorach Biblioteki Brytyjskiej w Londynie.

W licytacji telefonicznej wzięło udział trzech chętnych. Cena wywoławcza znaczka wynosiła 4 mln euro. Koperta ze znaczkiem zmienia właściciela zo kilkanaście lat.

