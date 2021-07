Biedronka niczym poczta. 240 sklepów może zostać otwartych w najbliższą niedzielę

Projekt uszczelniający zakaz handlu w niedziele trafił do Sejmu, poinformował na początku tygodnia poseł PiS Janusz Śniadek. Przewiduje on, że w siódmy dzień tygodnia bez handlu otwarte mogą być te placówki, w których działalność pocztowa będzie przeważająca i wyniesie powyżej 50 proc. przychodów.

Niepewny los zakazu handlu

Jeśli przepisy zostaną uchwalone przez Sejm i Senat, zapomnimy o kupowaniu w niedzielę pieczywa na następny dzień czy mleka do kawy, którego zabrakło dla niespodziewanych gości. W żadnym z otwartych obecnie sklepów działalność pocztowa nawet nie zbliża się do poziomu, który stanowiłby połowę przychodów, więc otwarte będą wyłącznie sklepy, w których za ladą stanie właściciel. W mieście ze świecą takich szukać.

Nie ma jednak pewności, czy projekt przejdzie przez Sejm. Porozumienie Jarosława Gowina zapowiedziało, że nie poprze przepisów, gdyż uderzają w przedsiębiorców. W tej sytuacji PiS będzie musiał szukać sprzymierzeńców wśród opozycji.

Biedronka nie informuje, które sklepy będą otwarte w niedzielę

Los nowelizacji jest niepewny, ale przedsiębiorcy ścigają się z czasem, by w razie najgorszego dla nich scenariusza wykorzystać choć kilka najbliższych niedziel. Biedronka nawiązała niedawno współpracę z Pocztą Polską i w ubiegłą niedzielę po raz pierwszy zaprosiła klientów do 54 placówek, w których przy okazji odbierania paczki, można było zrobić zakupy.

Do niedzieli zostały trzy dni, ale sieć nie informuje, które sklepy będą otwarte w tym tygodniu. Na stronie internetowej znajduje się wprawdzie "lista sklepów nieobjętych zakazem handlu w niedzielę", ale jest nieaktualna, obejmuje sklepy na dworcach kolejowych i autobusowych, które mogą korzystać z wyjątku od zakazu. Serwis „Wiadomości Handlowe” pisze, że do części Biedronek, które nie były otwarte w zeszłą niedzielę, wpłynęły już dyspozycje, aby pracownicy byli gotowi do obsługiwania klientów w najbliższą niedzielę. Nie ma jednak pewności, do których.

Serwis publikuje listę sklepów, w których możliwy jest odbiór paczek. Te placówki mogą być otwarte w niedziele, ale nie ma pewności, że tak będzie. Gdyby jednak wdrożenie usług pocztowych w tych właśnie miejscach nie było kwestią przypadku, to już wkrótce w niedziele czynnych może być co najmniej 240 sklepów Biedronka.

W sumie w skład całej sieci handlowej wchodzi około 3150 sklepów.

