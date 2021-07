Niedziele handlowe 2021. Czy 25 lipca sklepy będą otwarte?

Ustawa ograniczająca handel w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. Zgodnie z nią w 2018 roku w każdym miesiącu były po dwie handlowe niedziele. W 2019 roku ograniczenia były jeszcze większe, ponieważ zakupy można było zrobić tylko w jedną – ostatnią niedzielę w miesiącu. Ostrzejsze przepisy zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2020 roku. Zgodnie z ustawą, sklepy były zamknięte w niedziele z zaledwie kilkoma wyjątkami.

Niedziele handlowe 2021. Czy 11 lipca sklepy będą otwarte?

W 2021 roku będą jeszcze tylko trzy niedziele handlowe. Nie należy do nich najbliższa niedziela – 11 lipca. Poniżej przedstawiamy terminarz.

Niedziele handlowe 2021:

29 sierpnia,

12 grudnia,

19 grudnia.

Warto jednak przypomnieć, że zapisy wspomnianej ustawy nie obowiązują w punktach takich jak placówki pocztowe, lodziarnie, stacje benzynowe czy sklepy na dworcach. Tam mamy możliwość zrobienia zakupów w każdą niedzielę.

Nawet 240 otwartych Biedronek

Coraz więcej sklepów zyskuje status placówek pocztowych. Niedawno Biedronka ogłosiła nawiązanie współpracy z Pocztą Polską i w zeszły weekend „premierowo” otwarto około 50 placówek sieci w różnych miastach Polski. W ten weekend otwartych może być jeszcze więcej sklepów, bo możliwość odbioru i nadawania paczek wprowadzono w sumie w 240 sklepach. Biedronka nie publikuje listy sklepów, które będą otwarte, ale posiadacze karty lojalnościowej „Moja Biedronka” dostają smsy z informacjami o najbliższym otwartym sklepie.

Zakaz staje się więc coraz bardziej iluzoryczny. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada uszczelnienie przepisów, tak by samo wydawanie paczek nie uprawniało do otwarcia w niedzielę, ale nie ma pewności, czy uzyska większość, by przegłosować nowelizację ustawy.

