Paczka na Orlenie. Koncern uruchamia automaty. Czy InPost ma powody do obaw?

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że InPost chce być bardziej obecny w mniejszych miasteczkach i na wsiach, bo to niezagospodarowany rynek i miliony potencjalnych klientów. Tym samym paczkomaty staną w miejscach, w których do tej pory klienci mogli odbierać i nadawać paczki wyłącznie na poczcie. Takich urządzeń jest w naszym kraju już ponad 14 tysięcy i z każdym miesiącem pojawiają się kolejne.

Szlakiem, który przetarł InPost, chcą podążać również inne firmy, które deklarują plany stawiania automatów do odbierania i nadawania paczek. Nie można nazywać ich „paczkomatami”, gdyż odnosi się ona wyłącznie do automatów spod znaku firmy Rafała Brzoski.

6 tysięcy punktów odbioru i automaty

Z nadawaniem i odbieraniem przesyłek coraz bardziej mają się nam kojarzyć stacje benzynowe Orlen. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował o uruchomieniu 200 automatów, za rok ma ich być dziesięć razy tyle.

- Dostrzegamy ogromną szansę wynikającą z rozwoju e-commerce i zmiany nawyków w dokonywaniu zakupów, dlatego inwestujemy w rozwój usług nadania i odbioru paczek. To ważny projekt biznesowy, który wpisuje się w ujęty w strategii ORLEN2030 rozwój segmentu detalicznego. Oferujemy klientom dostęp do ponad 6 tys. punktów nadań i odbiorów przesyłek, w tym także automatów paczkowych, których liczba systematycznie będzie rosła. Wzmocni to naszą pozycję na rynku e-commerce, jednym z kluczowych dla polskiej gospodarki, którego wartość przekracza w Polsce już 100 mld zł – zapowiedział Obajtek.

Automaty paczkowe nie są pieśnią przyszłości: znajdują się już na stacjach w kilku miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Płocku, Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i miastach Aglomeracji Śląskiej. Zasada ich działania jest zbliżona do paczkomatów, ale Orlen oferuje klientom więcej czasu na odebranie paczki: 72 godziny, podczas gdy klienci InPostu muszę wyrobić się w 48 godzin.

Partnerem logistycznym usługi jest Ruch, który został przez Orlen przejęty pod koniec ubiegłego roku. Aby korzystanie z urządzeń na stacjach Orlenu było wygodniejsze, warto pobrać aplikację, która pozwala m.in. bezdotykowo otwierać skrytki w urządzeniach, a także otrzymywać kupony i rabaty za odbieranie przesyłek.

