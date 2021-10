Znicze i wiązanki na Wszystkich Świętych. Lidl, Biedronka i Auchan z promocjami na 1 listopada

1 listopada obchodzona będzie uroczystość Wszystkich Świętych. W to ważne dla chrześcijan święto wierni zbierają się przy mogiłach bliskich. Zgodnie z prawem 1 listopada jest również jednym z 13 dni wolnych od pracy.

Wszystkich Świętych w sklepach Lidl

Za jedne z najtańszych zniczy w Lidlu od poniedziałku 18 października trzeba zapłacić 3,49 zł. Jest jednak pewien warunek, trzeba kupić ich aż 8. Oczywiście oferta Lidla na Wszystkich Świętych będzie znacznie szersza, a marka kusi klientów kuponem na kolejne zakupy.

Wszyscy klienci posiadający aplikację „Lidl Plus”, którzy w dniach 18-20 października zakupią dowolne znicze za minimum 49 zł, otrzymają kupon rabatowy na kwotę 10 zł. Z kuponu będzie można skorzystać w dniach 25-27 października robiąc zakupy za minimum 49 zł.

W ofercie Lidla znalazły się również sztuczne kwiaty. Za najtańsze zapłacimy 7,99 zł. Klienci będą mogli kupić również bukiety: 9,99 zł będzie kosztował bukiet ze sztucznych goździków, a 14,99 trzeba będzie zapłacić za pęk sztucznych chryzantem.

Biedronka z ofertą na Wszystkich Świętych

W poniedziałek promocję na znicze uruchomiła również Biedronka. Klienci, którzy zdecydują się zakupić cztery znicze, piąty otrzymają gratis. Oferta skierowana jest jednak tylko do posiadaczy karty „Moja Biedronka”.

Posiadacze karty lojalnościowej taniej zakupią również wkłady parafinowe. Tu również najtaniej będzie kupić kilka sztuk, np. kupując 4 wkłady o wadze 400 g, za każdy zapłacimy 3,99 zł, a kupując 8 wkładów o wadze 160 g, za każdy trzeba będzie zapłacić 1,49 zł.

Wiązanka na Wszystkich Świętych w Auchan

Szeroką ofertę na 1 listopada przygotowało Auchan. Od 14 października na klientów czekają sztuczne wiązanki (w cenie od 11,49 zł do 99,99 zł), a także żywe chryzantemy, za które trzeba zapłacić od 7,69 do 13,99 zł. Pojedyncze kwiaty do samodzielnego ułożenia wiązanki będzie można kupić już od 0,89 zł.

Na sklepowych półkach dostępna będzie również szeroka oferta zniczy. Te najtańsze, z motywem aniołka, posiadacze karty „Skarbonki” kupią już za 2,69 zł. Za najdroższe latarnie mierzące 36 cm klienci zapłacą 20,99 zł jeżeli posiadają kartę lojalnościową.

