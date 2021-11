TOP 3 telewizory do 2 000 zł na Electro.pl. Tych promocji lepiej nie przegapić

Stary telewizor zrobił się za mały? A może masz dość wali o pilota, kiedy ty chcesz obejrzeć Ligę Mistrzów, a żona ma ochotę na serial? Rozwiązaniem problemów może być zakup nowego lub kolejnego telewizora. Jeśli nie chcesz za niego przepłacić, sprawdź koniecznie najnowsze promocje najnowsze promocje na Electro.pl. Dzięki nim możesz sporo zaoszczędzić.

TOP 3 telewizory na Electro.pl do 2 000 zł

Pierwszym telewizorem, na jaki warto zwrócić uwagę jest SAMSUNG UE43AU7192 43". Jak czytamy, telewizor wyróżnia się na tle konkurencji precyzyjnymi i żywymi kolorami. Model ten wyposażono większą dynamiką ruchu, dzięki czemu oglądanie imprez sportowych będzie czystą przyjemnością. Ponadto telewizor posiada system Smart TV, dzięki czemu bez problemu obejrzymy na nim filmy i seriale dostępne online. Dodatkowo jego cena została teraz obniżona o kilkadziesiąt złotych.

Kolejna pozycja, na którą bez wątpienia warto zwrócić uwagę to telewizor TCL 43P725 43". Choć matka TCL jest dość młoda, to bardzo szybko wdarła się na polski rynek. Sukces zawdzięcza wysokiej jakości wykonania połączonej z bardzo atrakcyjnymi cenami. Nie inaczej jest w przypadku modelu TCL 43P725 43". Telewizor ten posiada ekran LED obsługujący jakość 4K, a Dolby Atmos – system dźwięku przestrzennego, dzięki któremu w domu poczujemy się jak w kinie. Do tego telewizor posiada system Android TV, który pozwoli instalować aplikacje ze sklepu Google Play. Dodatkowo kupując telewizor teraz, zaoszczędzisz 300 zł.

Nasze zestawienie zamyka telewizor SAMSUNG UE43AU8002K 43". Podobnie jak poprzednik od Samsunga, ten model również wyposażony jest w system Smart TV. To, co go wyróżnia to ostry i wyrazisty obraz w autentycznej rozdzielczości 4K. Telewizor posiada również upłynniacz ruchu i dynamiczne kolory krystaliczne, a wszystko to napędza Procesorem Crystal 4K.