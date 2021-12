Ceny żywności w 2021 będą nadal rosły

Według Głównego Urzędu Statystycznego ceny wzrosły na wszystkich produktach rolnych (21,5 proc), ale najbardziej na zbożach. W skupie za owies płaci się 35 proc. więcej a z żyto nawet 63 proc. więcej.

Rosną ceny żywności

Czynnikiem napędzającym ceny są niskie stany magazynowe. Te z kolei są wywołane słabymi zbiorami w Brazylii, które są spowodowane suszą, a także niższymi niż zakładano zbiorami w Wielkiej Brytanii, Iranie i Kanadzie. Chociaż tegoroczne zbiory będą wyższe niż zeszłoroczne, to stany magazynowe w sezonie 2021/2022 będą najniższe od 2013 roku.

Ekonomiści szacują, że w przyszłym roku wzrosną też ceny produktów zwierzęcych. Ma to związek z rosnącą ceną pasz, oraz energii. Ceny jaj mogą wzrosnąć o 30 proc. Według ekspertów wzrośnie też cena wieprzowiny, bo na skutek ograniczenia eksportu do Chin i powstania nadwyżki hodowcy trzody chlewnej zmniejszyli produkcję. Zdaniem analityków cena trzody chlewnej wzrośnie w 2022 o 5 do 10 proc.

Rosną ceny energii

Rosnące ceny żywności nałożą się dodatkowo na inflację oraz zapowiadane podwyżki energii: prądu i gazu. Chociaż politycy oceniają, że szczyt inflacji będzie miał miejsce pod koniec stycznia to wg. banku PNB Paribas może ona potrwać do czerwca i wynieść maksymalnie 9,6 proc.

