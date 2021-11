Morawiecki: Deklaruję wprowadzenie zerowego VAT-u na żywność. Problemy ze strony KE

Ministerstwo Finansów przygotowało i skonsultowało z Komisją Europejską możliwość wprowadzenia zerowej stawki VAT na produkty żywnościowe – powiedział premier Mateusz Morawiecki. To jeden z elementów, jakimi rząd chce walczyć z rosnącymi cenami. Morawiecki zapewnił, że elementy tarczy antyinflacyjnej są już gotowe i zostaną niezwłocznie przeprowadzone przez Sejm.

– Wszystkie elementy tarczy antyinflacyjnej są już przedmiotem prac rządu. Wszystkie, które będą wymagały prac legislacyjnych, trafią do Sejmu w błyskawicznym tempie. Postaramy się wdrożyć ten pakiet już w grudniu, tak, aby część zaczęła działać już przed świętami Bożego Narodzenia, a reszta od 1 stycznia 2022 roku – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zerowy VAT na żywność? Jest blokada Komisji Europejskiej

Rząd jest gotowy m.in. na tymczasowe wprowadzenie zerowego VAT-u na produkty żywnościowe. Problemem jest jednak brak zgody ze strony Komisji Europejskiej.

– Gdyby była taka możliwość, to już teraz deklaruje wprowadzenie zerowej kwoty VAT na żywność na sześć miesięcy. Na razie jednak od Komisji Europejskiej m.in. do Czech wpłynęła odpowiedź odmowna – powiedział premier. – Radzimy sobie w ten sposób z tym problemem, że poprzez dopłatę zawartą w dodatku osłonowym, my ujmujemy pewien pakiet produktów żywnościowych – dodał.

Czytaj też:

Tarcza antyinflacyjna zaprezentowana. Tak rząd chce walczyć z drożyzną