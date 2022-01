Wzięliśmy pod lupę gazetki Lidla. Jak rok do roku zmieniły się ceny?

Polacy, wychodząc ze sklepów, coraz częściej łapią się za portfele i z niepokojem patrzą na paragony. Z raportu UCE RESEARCH, Grupy BLIX i Hiper-Com Poland, jasno wynika, że ceny artykułów promocyjnych w grudniu 2021 były o prawie 22 proc. wyższe niż w 2020 roku. W związku z publikacją tego raportu wzięliśmy pod lupę gazetki promocyjne sieci Lidl i porównaliśmy obecne promocje do tych ze stycznia 2021 roku.

Lidl podniósł ceny, choć zdarzają się wyjątki

W gazetkach na początek stycznia w 2021 i 2022 roku Lidl informował o promocji na mięso z indyka. W obu przypadkach była to obniżka do 50 proc. W 2021 roku za mięso mielone z indyka (500 g) płaciliśmy 3,99 zł. Gulasz z uda indyka kosztował 3,09 zł (400 g), kilogram piersi 14,90 zł, a polędwiczki 17,90 zł za kilogram. Rok później za wszystkie te produkty musieliśmy zapłacić więcej. Mięso mielone kosztowało 5,29 zł za 500 g. Cena gulaszu wzrosła do 3,99 zł (400 g), piersi do 16,90 zł/kg, a polędwiczek do 19,90 zł/kg.

W zestawieniu gazetek z okresu 7-9 stycznia 2021 i 7-9 stycznia 2022 widać kolejne różnice. Na pierwszych stronach obu gazetek klient dowiaduje się o promocji na cytryny. W 2021 roku za kilogram tych kwaśnych owoców płaciliśmy 4,49 zł. W 2022 roku cena spadła do 3,99 zł. W obu przypadkach cena podstawowa obu owoców była taka sama i wynosiła 7,99 zł. Niestety za pomarańcze na sok musimy zapłacić więcej. Przed rokiem 1,5 kg tych cytrusów kosztowało 4,79 zł za 1,5 kg (cena regularna 7,99 zł). W 2022 roku cena promocyjna wzrosła do 5,99 zł (cena regularna to 8,99 zł).

W obu gazetkach pojawiła się również świeża dorada patroszona. Za kilogram tej ryby przed rokiem płaciliśmy 3,29 zł/100 g. W tym roku jej cena wzrosła do 3,49 zł/100 g. Więcej zapłacimy również za łososia pacyficznego. Jego cena wzrosła z 4,69 zł/100 g w 2021 roku do 4,99 zł/100 g w 2022 roku.

Lidl – pieczywo z reguły droższe. O promocji na olej można pomarzyć

Za chleb z czarnuszką w 2021 roku płaciliśmy 2,99 zł, jego cena w styczniu 2022 nie uległa zmianie. Więcej zapłacimy za to za chleb żytni o niskim indeksie glikemicznym. Przed rokiem bochenek kosztował 2,39 zł, w 2022 roku trzeba się liczyć z kosztem 2,79 zł. Korzystając z promocji, w 2022 roku mogliśmy nieco zaoszczędzić na bułkach grahamkach, jednak w porównaniu rok do roku, za bułkę w cenie regularnej płacimy o 10 groszy więcej.

W dotychczasowych gazetkach na styczeń 2022 roku na próżno szukać promocji na olej, którego ceny w ostatnich tygodniach wzrosły bardzo gwałtownie. Za litr oleju Kujawskiego płacimy dziś ok. 9,99 zł. Rok temu kupując butelkę o pojemności 3 litrów, w promocji płaciliśmy 14,97 zł, czyli 4,99 zł za litr.

Droższe jest również masło. Rok temu przy zakupie czterech kostek masła ekstra 83 proc. firmy Mazurski Smak za każdą płaciliśmy 2,99 zł. W tym roku promocja dotyczyła polskiego masła ekstra 83 proc. firmy Mlekovita. Kupując 3 opakowania, za każde płaciliśmy 4,99 zł, ale promocja obowiązywała tylko, jeżeli zrobiliśmy zakupy za 69 zł.

Analizując gazetki promocyjne, można znaleźć produkty, które w 2022 roku są nieco tańsze, lub przynajmniej w lepszych ofertach. Niestety za zdecydowaną większość produktów trzeba jednak zapłacić od kilku groszy do nawet kilku złotych więcej.

