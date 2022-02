Lidl i Biedronka z ofertą na tłusty czwartek 2022. Gdzie kupisz najtańsze pączki?

Tłusty czwartek to ulubiony dzień łasuchów, ale nie tylko. Na 24 godziny miliony Polaków zapominają o dietach i liczeniu kalorii. W zamian za to zajadają się kalorycznymi i słodkimi przekąskami, a wszystko po to, żeby cieszyć się szczęściem do kolejnego tłustego czwartku.

Tłusty czwartek 2022. Lidl sprzedaje pączki po 33 grosze

Lidl już od poniedziałku znacząco poszerzył ofertę pączków. Największe promocje dostępne będą jednak w tłusty czwartek, czyli 24 lutego. Właśnie wtedy za pączka z nadzieniem wieloowocowym zapłacimy tylko 33 gorsze. Jednak żeby skorzystać z promocji, trzeba będzie spełnić jeden warunek. Cena ta będzie obowiązywała tylko w przypadku zakupu 12 pączków. Na jeden paragon można kupić maksymalnie 24 sztuki. W przypadku zakupu mniejszej liczby pączków niż 12, za sztukę trzeba będzie zapłacić 65 groszy.

Pączki z nadzieniem wieloowocowym to dopiero początek bogatej oferty. Stali klienci posiadający kartę Lidl Plus będą mogli skorzystać również z promocji na donuty. Każdy, kto aktywuje odpowiedni kupon i kupi cztery pączki z dziurką, dwa następne dostanie za darmo. Na półkach pojawią się donuty Oreo, Milka, E.Wedel, nugatowe, z posypką, karmelowe i wiele innych.

W ofercie nie mogło zabraknąć również klasycznego pączka z lukrem, skórką pomarańczową i nadzieniem różanym. Za sztukę tego przysmaku trzeba będzie zapłacić 2,08 zł. Jeżeli w tym roku chcesz postawić na coś nowego, a nie na klasykę, w ofercie znajdują się również pączki z ajerkoniakiem, nadzieniem śmietankowym, czy kremem czekoladowym. Coś dla siebie znajdą również weganie. Za przysmak w całości przygotowany z produktów roślinnych trzeba będzie zapłacić 2,27 zł.

Biedronka powalczy o klienta w tłusty czwartek. Cena najtańszego pączka objęta tajemnicą

Biedronka podobnie jak Lidl, po raz kolejny stawia na tzw. wielosztuki. W ofercie pojawiły się m.in. pączki z nadzieniem wieloowocowym z pudrem i lukrem. Wiadomo również, że już od środy można je kupować w kartonach po 12 sztuk. W najnowszej gazetce promocyjnej nie podano jednak ceny. Tę sprawdziliśmy w sklepie i już wiemy, że kupując 12 pączków, za każdego zapłacimy tylko 29 groszy.

W tłusty czwartek w Biedronce nie mogło zabraknąć również donutów. Każdy, kto zdecyduje się na zakup ośmiu sztuk, kolejne cztery dostanie za darmo. Z tej oferty można skorzystać tylko w środę i czwartek. Do wyboru będą pączki z dziurką w stylu Oreo, z piankami Haribo, a także z polewą czekoladową i kolorową posypką.

Biedronka przebiła Lidla również w kwestii ceny na klasyczne pączki z lukrem, skórką pomarańczową i nadzieniem różanym. Za sztukę zapłacimy tylko 1,99 zł. Oprócz tego na sklepowych półkach znajdziemy również pączki w kształcie serca, pączki z nadzieniem wiśniowym, karpatkowym, truskawkowym i agrestem, a także wiele innych.

