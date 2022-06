Koniec Coca-Coli w Rosji. Nie ma z czego jej produkować

Choć koncern Coca-Cola wyszedł z rynku rosyjskiego, to nadal trwała produkcja napojów należących do korporacji. Wkrótce mają całkowicie zniknąć ze sprzedaży, bo kończą się składniki potrzebne do produkcji.

Coca-Cola i inne napoje produkowane przez koncern wkrótce na dobre znikną z Rosji. Powodem jest wyczerpanie zapasów w rozlewni. Reuters przypomina, że Coca-Cola w marcu dołączyła do exodusu amerykańskich firm opuszczających Rosję po jej inwazji na Ukrainę. Coca-Cola HBC, spółka-córka amerykańskiej korporacji, poinformowała wówczas, że ściśle współpracuje z Coca-Colą nad realizacją swojej decyzji. Okazuje się, że w dalszym ciągu realizowała produkcję w 10 zakładach produkcyjnych na terenie Rosji. Agencja informacyjna podaje, że Coca-Cola ma 23 proc. udziałów w rosyjskiej rozlewni. Coca-Cola HBC rozlewa i sprzedaje napoje Coca-Coli na 29 rynkach, m.in. w Grecji, Włoszech i krajach Europy Wschodniej. Rosja groziła, że będzie przejmowała znaki należące do zachodnich firm Czy Rosjanie zdecydują się na „odtworzenie” popularnego napoju? W pierwszych tygodniach po tym, jak zagraniczne koncerny ogłosiły porzucenie rosyjskiego rynku, oficjele informowali, że możliwe jest przejęcie praw do znaków, logo i nazwy i odtworzenie na ich bazie prawie identycznych lokali usługowych. Spekulowano, czy McDonald’s zostanie zastąpiony przez lokalną sieć „Wujaszek Wania”. Tak się nie stało, ale media donoszą, że w Moskwie przed kilkoma dniami otwarto lokal, którego wystrój bardzo przypomina wnętrze amerykańskiego fast foodu. Lokal o nazwie „Wkusno – i toczka” („Smacznie – i kropka”) ma w ofercie hamburgery, frytki i gazowane napoje, ale wybór jest dużo mniejszy niż w McDonald’s. Czytaj też:

Wujek Wania przejął lokal należący do McDonald’s? Wiatr ujawnił oszustwo