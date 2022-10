Wcale nie piekarnie. Którzy producenci żywności wykorzystują najwięcej energii?

W mediach bardzo wiele uwagi poświęcono piekarzom, którzy wyrażali obawę, że w związku z podwyżkami cen energii będą musieli podnieść ceny pieczywa o kilkadziesiąt procent, a być może nawet zamknąć działalność, bo przy takich cenach nie prowadzenie działalności traci rację bytu. Serwis „Wiadomości Handlowe” zwraca uwagę, że produkcja pieczywa nie znajduje się na szczycierankingu najbardziej energochłonnych branż w sektorze spożywczym.

Ile podwyżek zniosą jeszcze konsumenci?

Jeszcze więcej energii potrzebne jest do produkcji dań gotowych, przetworów owocowych i warzywnych (chodzi tu głównie o proces mrożenia) oraz makaronów. Sporo potrzebują jej także firmy, które w swoim portfolio mają suchary i herbatniki – wynika z analizy przeprowadzonej przez ekspertów PKO Banku Polskiego.

Otwartym pozostaje pytanie, czy w związku z rosnącymi cenami energii rosnąc będą ceny żywności. Jeśli wierzyć rządzącym, wprowadzane jedna po drugiej tarcze i programy dopłat powinny zamrozić ceny energii i uchronić producentów przed podwyżkami. Jeśli jednak zamrażanie cen i dopłaty nie wystarczą, produkcja żywności będzie droższa. Eksperci z PKO Banku Polskiego są sceptyczni w kwestii tego, czy producentom żywności w przyszłym roku uda się przerzucenie wysokich kosztów energii na odbiorców finalnych, czyli konsumentów. Zdolność konsumentów do ponoszenia coraz wyższych opłat też ma swoje granice i o ile są produkty, z których nie zrezygnują, to jest też cała gama towarów, których zakup odpuszczą sobie do czasu, aż ceny zaczną spadać.

