Rower przyszłości napędzany wodorem! Innowacja prosto z Polski

Groclin, lider zielonych technologii transportowych, ogłosił premierę nowej wersji prototypu roweru napędzanego wodorem. Pojazd zaprojektowano z myślą o sektorze B2B – przedsiębiorstwach i instytucjach, które chcą rozwijać niskoemisyjne floty. Rower charakteryzuje się zwiększoną trwałością, wygodą użytkowania i efektywnością energetyczną. Dzięki wzmocnionej ramie i nowoczesnym kołom gwarantuje stabilność jazdy nawet na trudnym terenie, a jego system działa niezawodnie także w ujemnych temperaturach.

Wodór zamiast baterii. Korzyści dla środowiska i użytkownika

Zamiast baterii litowo-jonowych rower Groclin wykorzystuje ogniwa paliwowe, które przekształcają wodór w energię elektryczną. Taka technologia znacząco redukuje ślad węglowy i eliminuje problemy związane z utylizacją baterii. Żywotność roweru sięga nawet 10 lat – to czterokrotnie więcej niż przeciętnego modelu elektrycznego.

Rower jest gotowy do jazdy już po kilku sekundach od wymiany butli z wodorem – czynność ta jest szybka, intuicyjna i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Zasięg pojazdu sięga 60 km, a wodór można produkować lokalnie, co czyni rozwiązanie opłacalnym dla użytkowników flotowych.

Czytaj też:

Revolut przestaje być azylem dla dłużników. Komornik dostanie dostęp do konta

Bezpieczeństwo, oszczędność i niezależność od infrastruktury

Butle wodorowe pracują pod niskim ciśnieniem (maks. 10 barów), co zwiększa bezpieczeństwo. Rower nie potrzebuje dostępu do publicznych stacji tankowania – wystarczy lokalny hydrolizer. Dzięki temu wdrożenie systemu w firmach jest proste i ekonomiczne.

„Nowy etap zrównoważonego transportu”

– Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy sprzedaż naszego roweru wodorowego w modelu B2B. To nowoczesne i bezpieczne rozwiązanie dla firm, które chcą działać ekologicznie i efektywnie. Prototyp to dowód na to, że innowacyjność i praktyczność mogą iść w parze – podkreśla Michał Seidel, CEO Groclin.

Rozwój mikromobilności. Przyszłość już dziś

Groclin nie zwalnia tempa – firma zapowiada rozwój kolejnych modeli, w tym rowerów cargo i pojazdów kurierskich. W przyszłości planuje także ekspansję na rynek konsumencki. Rower wodorowy ma szansę stać się ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych środków transportu miejskiego.

Czytaj też:

Polacy na to długo czekali. Nowa funkcja w mObywatelu