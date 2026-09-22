IRON od Xpenga. Robot sam zszedł z linii produkcyjnej

XPeng, chiński producent samochodów elektrycznych, uruchomił w Guangzhou fabrykę humanoidalnych robotów. Na nagraniu opublikowanym przez firmę robot IRON przechodzi kolejne etapy montażu. Na końcu sam schodzi z linii produkcyjnej i odchodzi o własnych siłach.

Fabryka jak w motoryzacji

Według XPeng ponad 80 proc. kluczowych procesów w zakładzie jest zautomatyzowanych. Roboty powstają według standardów jakości znanych z branży motoryzacyjnej, a linię od początku zaprojektowano z myślą o produkcji na dużą skalę.

Co potrafi IRON

IRON to humanoid ogólnego przeznaczenia o sylwetce zbliżonej do ludzkiej. Ma 76 stopni swobody, czyli niezależnych ruchów, jakie mogą wykonywać jego stawy. Na każdą dłoń przypada 21 z nich, dzięki czemu robot precyzyjnie chwyta przedmioty. Sterują nim trzy chipy Turing AI opracowane przez XPeng, o łącznej mocy obliczeniowej 2250 TOPS.

Robot działa samodzielnie, bez zdalnego sterowania przez człowieka. Szef XPeng He Xiaopeng zapowiada, że celem jest robot, który „naprawdę stanie się częścią codziennego życia”.

Kiedy w sprzedaży

Masowa produkcja ma ruszyć do końca 2026 r. Najpierw roboty trafią do salonów i biur XPeng. W 2027 r. firma chce rozpocząć sprzedaż klientom w Chinach i za granicą, początkowo w handlu i usługach. Niewykluczone, że IRON w przyszłości trafi do fabryk i domów. Ceny na razie nie podano.

Duże pieniądze na roboty

Dział robotyki XPeng pozyskał niedawno od inwestorów ponad 900 mln dol., a jego wycena przekroczyła 6,3 mld dol. To największa pojedyncza runda finansowania w historii chińskiej branży robotów humanoidalnych. Według serwisu Electrek XPeng wyprzedza pod względem produkcji Teslę, której robot Optimus wciąż nie trafił do masowej produkcji.

Źródła: Antyweb, XPeng (PR Newswire), Electrek, CleanTechnica