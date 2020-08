„Czerwone” miasto walczy z koronawirusem. „Akcja bezprecedensowa na skalę kraju”

Sądecczyzna stała się głównym ogniskiem zakażeń w Małopolsce. W powiecie nowosądeckim obowiązuje czerwony kolor obostrzeń, oznaczający dodatkowe rygory sanitarne.

„Bezprecedensowa akcja”

W piątek kilkanaście zespołów – złożonych z wojska i służb sanitarnych z całej Polski, wsparte przez policję, straż pożarną, graniczną i NFZ – od godz. 8 do 18 pobierało wymazy od pracowników kilku prywatnych firm. – Była to akcja bezprecedensowa na skalę kraju. Zakładaliśmy, że pobierzemy ok. 4 tys. wymazów, a łącznie pobrano ich prawie 5 tys. Współpraca z pracownikami bardzo dobrze przebiegła. Nie było żadnych przymusów do badań. Pracownicy sami chcieli, aby pobrać od nich wymazy – powiedziała w sobotę PAP rzeczniczka wojewody małopolskiego Joanna Paździo.

Badania prowadzono na terenie tych zakładów w Nowym Sączu i powiecie, w których w ostatnim czasie pojawiały się zakażenia koronawirusem.

Wymazy trafiły do laboratoriów w Małopolsce i w Gliwicach (woj. śląskie). – Niebawem powinny napływać wyniki badań – powiedziała rzeczniczka. Pierwsze wyniki mogą być jeszcze w ten weekend lub na początku tygodnia.

Badania osób z grupy ryzyka

Niezależnie od piątkowej akcji w Nowym Sączu kontynuowane są badania w trybie dotychczas realizowanym – badane są grupy ryzyka, niektóre przedsiębiorstwa prowadzą badania na własną rękę. Od środy zaś przy ul. Wiśniowieckiego 127 działa punkt wymazowy, gdzie badani są głównie pracownicy dużych zakładów pracy, ale i członkowie ich rodzin i osoby, które mogły mieć z nimi kontakt. Osoby, które powinny przyjść do punktu przy ul. Wiśniowieckiego, dostają wcześniej telefon od służb sanitarnych z propozycją dnia i godziny badania. Do niezmotoryzowanych wysyłane są karetki wymazowe.

W regionie nowosądeckim jest ok. 100 ognisk zakażeń. Według sobotnich informacji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w powiecie nowosądeckim i mieście Nowy Sącz od początku epidemii na COVID-19 zachorowało 1055 osób, z tego 217 wyzdrowiało, a zmarło sześć. Oznacza to, że w tym momencie chore są 832 osoby w tym regionie.

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 124 osób w Małopolsce. To 57 kobiet i 67 mężczyzn, w wieku od 7 miesięcy do 85 lat – głównie z Krakowa (34 osoby), Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego (po 16 osób), powiatu nowotarskiego (12 osób), tatrzańskiego (11 osób).

W całym województwie małopolskim od początku epidemii koronawirusa potwierdzono u 4410 osób, z czego 1837 wyzdrowiało, a 79 zmarło.