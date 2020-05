W Polsce jest już prawie milion zarejestrowanych bezrobotnych. Maląg: W kwietniu przybyło około 58 tys.

W programie „Sygnały Dnia” na antenie Polskiego Radia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podkreślała, że priorytetem rządu jest obecnie ochrona miejsc pracy. Zapytana o najnowsze dane dotyczące bezrobocia przyznała, że w Polsce jest już łącznie 960 tys. zarejestrowanych bezrobotnych. Według szacunków resortu tylko w kwietniu przybyło ich około 58 tys.

– No nie wygląda to źle, ale ja nawet do tej stopy nie chcę się odnosić, bo ja sobie zdaję sprawę, że dzisiaj jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, firmy borykają się z podejmowaniem dalszych decyzji. A więc dziś powinniśmy przede wszystkim zabezpieczyć płynność funkcjonowania tych firm, zabezpieczyć środki na wynagrodzenia pracownicze i wprowadzać jeszcze dodatkowe mechanizmy, o których myślimy, aby chronić miejsca pracy – powiedziała minister.

Ponad 5 mld złotych

Minister podsumowała też działanie tarczy antykryzysowej. Szefowa resortu powiedziała, że w ramach pakiety pomocowego dla polskich firm wypłacono już ponad 5 mld złotych.

– Tarcza antykryzysowa działa już ponad miesiąc i wypłacono ponad 5 mld zł na ratowanie miejsc pracy, złożono ponad 2,8 mln wniosków – dodała. Wspomniała też, że największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszy się, a co za tym idzie, najmocniej obciąża budżet, zwolnienie ze składki ZUS.

