Tarcza Finansowa 2.0. Które branże dostaną pieniądze? LISTA

– Od 9 miesięcy zmagamy się ze skutkami pandemii nie tylko w obszarze zdrowotnym, ale także gospodarczym. Nasze instrumenty walki z kryzysem przynoszą rezultaty. Mamy światełko w tunelu pod względem bezrobocia i aktywności ekonomicznej – to są dobre wskaźniki – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Tarcza Finansowa 2.0 to łącznie 35 miliardów złotych

Rząd wdraża Tarczę 2.0. – Patrzymy na branże, które zostały najbardziej dotknięte. Jest ich w sumie ok. 40. Mamy dla nich nową tarczę branżową, która będzie kluczowa. To co najmniej 35 mld zł dla małych firm, MŚP oraz dla dużych firm – dodał szef rządu.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm to do 3 mld zł wsparcia. Tarcza 2.0 dla małych i średnich firm to do 7 mld zł wsparcia. A Tarcza dla dużych firm to ok. 25 mld zł wsparcia.

Tarcza 2.0. Jakie branże skorzystają?

Z informacji rządu wynika, że 38 branż skorzysta ze wsparcia (rząd zastrzegł sobie możliwość zmian). Oto one (PKD wchodzące do Tarczy Finansowej PFR 2.0):

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany



47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach



47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach



47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach



47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach



56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych



55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania



55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania



56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne



56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne



56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna



56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów



59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów



74.20.Z - Działalność fotograficzna



77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego



79.11.A - Działalność agentów turystycznych



79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki



79.11.B - Działalność pośredników turystycznych



79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych



79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej



79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana



82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów



85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych



85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej



86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna



86.90.D - Działalność paramedyczna



90.01 Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny



90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych



90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych



91.02.Z - Działalność muzeów



93.11.Z - Działalność obiektów sportowych



93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej



93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem



93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki



93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych



93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana



93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna



96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej



