Tarcza 6.0 rozszerzona o blisko 40 branż. Sejm przyjął część poprawek Senatu

Sejm w środę przegłosował senackie poprawki jakie do tzw. tarczy 6.0, czyli noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ostatecznie niższa izba parlamentu poparła kilkadziesiąt z 451 poprawek, które wcześniej były zarekomendowane przez sejmową komisja polityki społecznej i rodziny.

Tarcza 6.0. Więcej beneficjentów

Zaproponowane przez Senat zmiany rozszerzały głównie beneficjentów pomocy rządowej w zw. z COVID-19 o dodatkowych kilkadziesiąt branż. Pierwotna tarcza 6.0 zakładała bowiem, że pomoc rządu trafi do ok. 30 branż, które z powodu drugiej fali pandemii najbardziej ucierpiały. Przyjęte w środę przez niższą izbę parlamentu poprawki – jak tłumaczył resort rozwoju, pracy i technologii – rozszerzą grono beneficjentów do ok. 40 branż.

Przyjęte przez Sejm poprawki pozwolą rozszerzyć pomoc na m.in. branżę cateringową, sprzedawców detalicznych obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedawców wyrobów medycznych w tym ortopedycznych, przewoźników autokarowych, przewodników turystycznych, na produkcję filmów i muzyki.

autor: Aneta Oksiuta, Michał Boroń

