Premier zapowiada nową tarczę. Ma pomóc głównie hotelom i branży gastronomicznej

– Planujemy kolejną tarczę dla tych, którzy są najbardziej dotknięci. Są branże, które od października praktycznie nie mogą funkcjonować – powiedział premier w trakcie konferencji prasowej w Pyrzowicach.

Kolejna tarcza ma być adresowana zwłaszcza do branż HoReCa, ma obejmować przedłużenie dotychczasowych regulacji obowiązujących w tarczy branżowej (m.in. zwolnienie z ZUS, postojowe, mikropożyczki i dofinansowanie wynagrodzeń) oraz dodatkowe instrumenty, które mają pomóc firmom w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Jutro nowe obostrzenia

Już jutro rząd ma przedstawić kolejne obostrzenia, które mają obowiązywać przez okres dwóch tygodni.

– Musimy zdusić III falę koronawirusa, dlatego w najbliższym czasie będziemy wdrażać kolejne rygory, obostrzenia, które będą obowiązywały przez dwa tygodnie – tydzień przed świętami i tydzień po świętach. Mam nadzieję, że to doprowadzi nie tylko do zmniejszenia liczby hospitalizacji, ale także doprowadzi do zduszenia trzeciej fali, z którą się dziś mierzymy, ale na którą na szczęście mamy skuteczną odpowiedź, jaką jest szczepionka – mówił premier Mateusz Morawiecki.

– Wiele wskazuje na to, że dodatkowe obostrzenia będą niezbędne. Widzimy, co się dzieje u naszych sąsiadów, którzy przedłużają lockdown. U nas też niestety trend jest wzrostowy, będziemy musieli podejmować decyzje, które jutro będą komunikowane – powiedział dziś na antenie Polsat News Michał Dworczyk.

