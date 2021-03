Rząd przyzna miliard złotych pożyczki Polskiej Grupie Górniczej

Już wiadomo, o jakiej firmie na konferencji mówił premier Mateusz Morawiecki. Rada Ministrów zgodziła się na przyznanie 1 mld złotych pożyczki płynnościowej dla Polskiej Grupy Górniczej – poinformował wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Spółka spodziewa się, że środki te trafią na jej konto w ciągu kilku dni, poinformował ISBnews rzecznik prasowy PGG Tomasz Głogowski.

„Rada Ministrów wyraziła dzisiaj zgodę dla PFR na miliard złotych pożyczki płynnościowej dla PGG. Obietnica złożona wobec górników dotrzymana. Czas na zakończenie prac nad umową społeczną i rozpoczęcie notyfikacji pomocy publiczej z Komisją Europejską” – napisał Soboń na Twitterze.

PGG wnioskowała o 1,75 mld zł wsparcia

PGG początkowo wnioskowała o wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tzw. tarczy finansowej dla dużych firm wysokości 1,75 mld zł w postaci pożyczek: płynnościowej i preferencyjnej. Następnie, po uzupełnieniu dokumentacji i ponownej weryfikacji sytuacji finansowej, zmniejszono kwotę pożyczki.

– Zgoda Rady Ministrów jest dla nas bardzo ważna, ponieważ spodziewamy się w ciągu kilku dni pieniędzy na naszym koncie. Nasza dokumentacja jest zweryfikowana przez PFR, więc zostały dopełnione wszystkie wymogi formalne – powiedział ISBnews rzecznik prasowy PGG Tomasz Głogowski.

PGG jest największa firma w sektorze węgla kamiennego w Unii Europejskiej. W 2020 roku wydobycie w jej kopalniach wyniosło ok. 24 mln ton, co oznacza spadek o prawie 5 mln ton w stosunku do 2019 roku.

