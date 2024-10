Miał prawdziwe szczęście w Eurojackpot. Duża wygrana w Polsce

W najnowszym losowaniu Eurojackpot, które odbyło się 15 października 2024 r., wylosowane zostały następujące liczby: 9, 20, 38, 44, 45, oraz dodatkowo 4 i 12. Chociaż tym razem nie padła główna wygrana, to jeden z graczy może się cieszyć ze zdobycia nagrody IV stopnia, która wyniosła ponad 605 151.10 zł. Zwycięski kupon w cenie 12.50 zł został wysłany za pośrednictwem strony lotto.pl, więc nie możemy stwierdzić skąd dokładnie pochodzi ten gracz.

Największe sumy w losowaniu Eurojackpot zgarnęli tym razem szczęśliwcy z Niemiec i Finlandii. Tam padły wygrane III stopnia. Każda z osób wzbogaciła się o 358 514.40 euro. W przeliczeniu na polską walutę to 1 541 122.55 zł.

Eurojackpot. Zbliża się ogromna kumulacja

W piątek 18 października 2024 r. odbędzie się kolejne losowanie Eurojackpot. Tym razem kumulacja jest naprawdę potężna. Jeśli któremuś z graczy uda się poprawnie wytypować wszystkie liczby, to zgarnie aż 140 mln zł. Dla większości osób to absolutnie niewyobrażalna kwota.

Eurojackpot. Najwyższe wygrane w historii

W Polsce rekordowa wygrana padła w powiecie krotoszyńskim. W sierpniu 2022 r. warty 12.50 zł kupon przyniósł graczowi sumę 213.5 mln zł. Z kolei ogólnie największa wygrana to 120 mln euro (według aktualnego kursu to ponad 513 mln zł). To maksymalna suma, jaką można wygrać w Eurojackpot. Udało się to w maju 2022 r. (Niemcy) i lipcu 2023 r. (Hiszpania).

Tylko w październiku 2024 r. kilkoro graczy z Polski solidnie wzbogaciło się dzięki Eurojackpot.

605 151.10 zł – 15 października, lotto.pl



4 389 414.00 zł – 11 października, lotto.pl



2 440 790.10 zł – 8 października, lotto.pl



1 555 765.80 zł – 4 października, Nowy Targ



695 350.90 zł – 1 października, Kielce



Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze)

Estonia

Finlandia

Holandia

Niemcy

Słowenia

Włochy

Hiszpania

Chorwacja

Islandia

Litwa

Łotwa

Norwegia

Szwecja

Czechy

Węgry

Słowacja

Polska

Grecja

