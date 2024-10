Rekordowe wygrane w historii Mini Lotto. Wiemy, jakie to kwoty

W piątek, 11 października, w Radomiu (woj. mazowieckie), przy ul. Kędzierskiego 5, zwycięzca wzbogacił się prawie dokładnie o pół miliona złotych. Konkretnie mowa tu o sumie 499 013.20 zł W sobotę, 12 października, szczęśliwy kupon został zakupiony w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie), przy ul. Generała Bora-Komorowskiego 12a. Wygrana to 549 090.80 zł. Z kolei w niedzielę, 13 października, ucieszył się gracz, który do kolektury udał się przy Al. 600-lecia 41 w Sochaczewie (woj. mazowieckie). Tutaj udało się „ustrzelić” 334 913.20 zł.

Mini Lotto. Rekordowe wygrane, szczęśliwe liczby

Warto zaznaczyć, że kupon z Ełku (szczęśliwe liczby to w tym przypadku 16, 33, 36, 38, 41) przyniósł rekordową, jak dotąd, wygraną w Mini Lotto. Z kolei kupon z Radomia (4, 28, 32, 41, 42), plasuje się również bardzo wysoko, bo na drugim miejscu w tej tabeli. Z dziennikarskiego obowiązku dodamy jeszcze, że szczęśliwe liczby na kuponie z Sochaczewa to 7, 9, 28, 26 i 39.

Czytaj też:

Może skakać z radości. Gracz w Polsce trafił w Eurojackpot

Mini Lotto. Szczegóły gry

Mini Lotto to gra, w której losuje się 5 z 42 liczb, a gracze mają szansę wygrać atrakcyjne nagrody, przy stosunkowo niskim koszcie gry. Szanse na trafienie „piątki” w Mini Lotto wynoszą 1 do 850 668, co sprawia, że gra jest bardziej przystępna niż inne losowania, w których liczby są trudniejsze do trafienia.

Czytaj też:

Kolejni milionerzy w Polsce. Olbrzymie wygrane w Lotto

Mini Lotto to jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce. Jej historia sięga 1976 r., kiedy to pojawiła się pod nazwą „Express Lotek”. Nazwa Mini Lotto obowiązuje od 2009 r. Początkowo losowania odbywały się raz w tygodniu, a dziś gracze mają szansę na wygraną aż siedem dni w tygodniu. W Mini Lotto nie występuje kumulacja, tak jak w przypadku Lotto i Eurojackpot. W związku z tym, jeśli danego dnia nikt nie trafi „piątki", to więcej wygrają szczęśliwcy z „czwórkami” i „trójkami”.