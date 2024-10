Kolejni milionerzy w Polsce. Olbrzymie wygrane w Lotto

Dopiero co informowaliśmy o wygranych w poprzednim losowaniu Eurojackpot, w którym gracz na Litwie zgarnął ponad 80 mln euro, a jeden z polskich kuponów przyniósł wygraną w wysokości 1.5 mln zł. Tym razem mocno poszczęściło się dwóch graczom, w Lotto i Lotto Plus.

Lotto i Lotto Plus. Szczęśliwe liczby

Podczas ostatniego losowania Lotto i Lotto Plus (5 października), „szóstka” padła w obu przypadkach. Szczęśliwe numery to: 3, 15, 17, 22, 29, 48 (Lotto) i 13, 20, 21, 23, 25, 34 (Lotto Plus).

Lotto i Lotto Plus. Ponad 12 mln zł wygranych

Zwycięski kupon Lotto dał tym razem wygraną w wysokości dokładnie 11 261 116.30 zł. Kumulacja została rozbita pierwszy raz od 19 września, kiedy 2 mln zł wygrała osoba w Warszawie. Tym razem na oficjalnej stronie lotto.pl nie ma jeszcze informacji odnośnie lokalizacji wygranej. Z kolei w Lotto Plus zawsze można wygrać 1 mln zł i tak też stało się tym razem, gdyż jedna osoba poprawnie wytypowała wszystkie zwycięskie liczby. Warto też zaznaczyć, że w Lotto Plus udało się wygrać główną nagrodę po raz pierwszy od 6 sierpnia, kiedy o 1 mln zł wzbogacił się gracz w stolicy Dolnego Śląska, czyli Wrocławiu.



Podczas sobotnie losowania sporo było też „piątek”. W Lotto aż 97 osób poprawnie wytypowało pięć z sześciu liczb. Każda z tych osób zgarnęła wygraną w wysokości 4224.20 zł. W przypadku Lotto Plus 42 graczy miało trafioną „piątkę”, wygrana dla każdego to 3500 zł.

Czytaj też:

Padła główna wygrana w Eurojackpot. W Polsce nowy milioner

Lotto. Najwyższe wygrane w historii

Siedem najwyższych wygranych w historii to kwoty powyżej 30 mln zł. Rekord wciąż należy do Skrzyszowa (woj. małopolskie). Dokładnie 16 marca 2017 r. w małej wsi pod Tarnowem wygrano 36 726 210,20 zł. Wygrane między 30 mln a 35 mln notowano też w Ziębicach, Gdyni, Sławnie, Bolesławcu, Żabnie i Suwałkach.Czytaj też:

Każdy może wygrać pół miliona. Już od 1 października