Padła główna wygrana w Eurojackpot. W Polsce nowy milioner

Tym razem wylosowano: 4, 16, 27, 34, 44 oraz 4 i 7. Największa wygrana padła na Litwie. Szczęśliwiec wygrał niewyobrażalną wręcz sumę pieniędzy. Jeśli umiejętnie nimi zagosporaduje, to zapewni dostatnie życie kilku kolejnym pokoleniom swojej rodziny.

Eurojackpot. Ile wyniosła główna wygrana?

Zwycięski litewski kupon przyniósł wygraną w wysokości blisko 81 mln euro. Z dziennikarskiego obowiązku precyzujemy dokładną sumę, mianowicie było to 80 982 878.60 euro. Przeliczając to na polską walutę mamy blisko 350 mln zł. Kwota wręcz niewyobrażalna dla zwykłego śmiertelnika.

Eurojackpot. Nowy milioner w Polsce

Choć nie jest to suma tak gigantyczna jak w przypadku Litwy, to posiadacz tego kuponu z pewnością nie będzie narzekał. W Polsce padła wygrana III stopnia. Oznacza to, że szczęśliwiec wygrał ponad 1.5 mln zł. Tutaj też przybliżymy dokładną kwotę, mianowicie było to 1 555 765.80 zł. Nie ma jeszcze informacji odnośnie lokalizacji wygranej. W przypadku poprzednich dwóch losowań poszczęściło się graczom w Kielcach (695 tys. zł) i w Rumi (2 mln zł). W kolejnym losowaniu Eurojackpot do wygrania będzie również zawrotna suma, bo 45 mln zł.

Eurojackpot. Najwyższe wygrane w historii

W Polsce rekordowa wygrana padła w powiecie krotoszyńskim. W sierpniu 2022 r. warty 12.50 zł kupon przyniósł graczowi sumę 213.5 mln zł. Z kolei ogólnie największa wygrana to 120 mln euro (według aktualnego kursu to ponad 513 mln zł). To maksymalna suma, jaką można wygrać w Eurojackpot. Udało się to w maju 2022 r. (Niemcy) i lipcu 2023 r. (Hiszpania).

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?