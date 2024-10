Każdy może wygrać pół miliona. Już od 1 października

Choć więcej mówi się zwykle o Lotto lub Eurojackpot, to tym razem musimy wspomnieć o nie mniej lubianej przez Polaków grze liczbowej, czyli Mini Lotto. Od 1 października 2024 r. podrożał pojedynczy zakład, ale można też więcej wygrać. Warto zaznaczyć, że losowanie 5 z 42 liczb w tej grze odbywa się codziennie, o godz. 22.

Mini Lotto. Ile teraz można wygrać?

Jak podaje oficjalna strona, czyli lotto.pl, będzie to 500 tys. zł. Chętni grać mogą w punktach stacjonarnych, aplikacji mobilnej i właśnie na lotto.pl. W Mini Lotto nie występuje kumulacja, tak jak w przypadku wspomnianych wyżej Lotto i Eurojackpot. W związku z tym, jeśli danego dnia nikt nie trafi „piątki", to więcej wygrają szczęśliwcy z „czwórkami” i „trójkami”.

Mini Lotto. Droższy kupon

Dotychczas pojedynczy zakład kosztował 1.50 zł. Od 1 października cena wzrosła do 2 zł. To i tak mniej, porównując do innych gier. Jeden zakład Lotto kosztuje przykładowo 3 zł, Ekstra Pensja 5 zł, a Eurojackpot 12.50 zł.

Jaka szansa na wygraną?

5 z 5 1 do 850 668 4 z 5 1 do 4 598 3 z 5 1 do 127

Mini Lotto. Wysokie wygrane

Tylko we wrześniu 2024 r. padło aż 35 wygranych w wysokości ponad 100 tys. zł. Najwyższe z nich odpowiednio 13 września (lotto.pl, 429 tys. zł) i 7 września (Juszczyn, 427 tys. zł.) Z kolei najwyższą w historii wygraną w Mini Lotto jest 478 tys. zł. Taką kwotę „ustrzelił” szczęśliwiec w miejscowości Mniów (woj. świętokrzyskie), 31 grudnia 2019 r. Niewiele mniej zainkasował, dokładnie rok później, gracz w Zabrzu (woj. śląskie). 31 grudnia 2020 r. wzbogacił się o 464 tys. zł. Ogólnie, w całej historii Mini Lotto, padło dokładnie 30 wygranych powyżej 400 tys. zł. To dane na koniec września 2024 r. W związku z podwyżką głównej nagrody, można liczyć, że już niedługo będzie nowy lider tabeli zwycięzców w Mini Lotto.