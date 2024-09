Mamy w Polsce nowego milionera. Szczęśliwiec trafił w Eurojackpot

Choć szansa na wygraną milionów w loterii jest niewielka, to każdemu może się poszczęścić. Praktycznie w każdym miesiącu słyszymy w Polsce informację, że ktoś trafił „szóstkę” w Lotto. Tylko we wrześniu 2024 r. główne wygrane padły w Toruniu (7.5 mln zł), Żorach (4.2 mln zł) i Warszawie (2 mln zł). Jeszcze większą fortunę można wygrać w Eurojackpot. Na początku miesiąca ponad 42 mln zł udało się wygrać szczęśliwcowi w powiecie cieszyńskim. W piątek 27 września wygrana w Polsce nie była tak okazała, ale pewien gracz z pewnością nie będzie narzekał.

Eurojackpot. Ponad 2 mln zł dla Polaka

Tym razem w żadnym europejskim nie kraju nie padła główna wygrana. Do zgarnięcia była niewyobrażalna wręcz suma, czyli 250 mln zł. Padły natomiast dwie wygrane drugiego stopnia, w Niemczech i Finlandii. W obu przypadkach to kwota 727 tys. 398 euro. Biorąc pod uwagę aktualny kurs euro w stosunku do złotego, mamy 3 mln 112 tys. 754 zł.

Z kolei w Polsce odnotowano tym razem wygraną trzeciego stopnia. Jej wysokość to 2 mln 93 tys. 14 zł. Warto doprecyzować, że od wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest podatek w wysokości 10 proc. W związku z tym, polski szczęśliwiec zgarnie na konto 1 mln 883 tys. 712 zł.

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze)

Estonia

Finlandia

Holandia

Niemcy

Słowenia

Włochy

Hiszpania

Chorwacja

Islandia

Litwa

Łotwa

Norwegia

Szwecja

Czechy

Węgry

Słowacja

Polska

Grecja

Eurojackpot. Najwyższe wygrane w historii

W Polsce rekordowa wygrana padła w powiecie krotoszyńskim. W sierpniu 2022 r. warty 12.50 zł kupon przyniósł graczowi sumę 213.5 mln zł. Z kolei ogólnie największa wygrana to 120 mln euro (według aktualnego kursu to ponad 513 mln zł). To maksymalna suma, jaką można wygrać w Eurojackpot. Udało się to w maju 2022 r. (Niemcy) i lipcu 2023 r. (Hiszpania).

